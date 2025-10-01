Спор средств: как шатдаун обнажил политический раскол внутри США
С 1 октября впервые за шесть лет в США вновь наступил шатдаун. Федеральное правительство приостановило свою работу из-за того, что республиканцы и демократы не смогли согласовать проект бюджета на будущий год. Стороны разошлись по вопросу расходов на здравоохранение, и ни одна из них не хочет сдавать позиции, из-за чего шатдаун может продлиться более 35 дней, побив предыдущий рекорд, рассказали «Известиям» эксперты. Главными жертвами стали госслужащие: около 4 млн американцев могут лишиться зарплаты, уйдя в принудительные отпуска или выполняя работу, по сути, бесплатно. Какими еще последствиями чреват длительный шатдаун, — в материале «Известий».
Почему в конгрессе США не смогли согласовать бюджет
1 октября в 0:01 по восточному времени наступил 22-й шатдаун в истории США и четвертый при президенте Дональде Трампе. Федеральное правительство остановило свою работу впервые с 2019 года, когда страну потряс рекордный шатдаун в 35 дней.
Причиной стали разногласия в конгрессе республиканцев и демократов, которые не смогли согласовать проект бюджета. На этот раз камнем преткновения оказалась сфера здравоохранения — партии разошлись в вопросе государственных расходов на медицинские страховки. Демократы требуют выделить $350 млрд на продление субсидий программы Obamacare, чей срок истекает в конце этого года. Также они хотят отменить сокращение расходов в $1 трлн на федеральную программу Medicaid, которая оплачивает медицинские расходы малоимущим, инвалидам и другим социально незащищенным лицам.
Напомним, Obamacare — масштабная реформа в сфере здравоохранения, предполагающая всеобщее медицинское страхование. Она была инициирована президентом Бараком Обамой в 2010 году с целью помочь большему количеству граждан получать медицинские услуги и медикаменты за счет страхования.
Республиканцы выступают против подобных расходов. При этом ни одна сторона не хочет уступать, поэтому найти компромисс им будет очень сложно, сказал «Известиям» американист Малек Дудаков.
— Трамп это всё сокращает под предлогом того, что немало субсидий на медстраховки идет в карман нелегальным мигрантам, что, кстати говоря, правда. Демократы же утверждают, что это ударит и по карманам простых американцев, а стоимость медстраховок в случае отмены субсидий взлетит на 75–100%, то есть практически в два раза, — отмечает политолог.
Помимо этого, требования демократов по отмене сокращений программы Medicaid входят в серьезное противоречие с «большим красивым биллем» — он был принят 119-м конгрессом США и содержит налоговую, расходную политику, составляющую основу повестки второго срока президента Дональда Трампа. Нынешний лидер, подписав документ в июле этого года, назвал его крупнейшим законом в истории Америки. Он в том числе сокращает финансирование ряда социальных программ, увеличивает военные расходы и снижает налоги бизнес-корпорациям. По сути, демократы хотят аннулировать закон Трампа, говорит «Известиям» американист, аналитик НИУ ВШЭ Егор Торопов.
— Республиканцы справедливо указывают, что отмена республиканских сокращений медицинских страховок, увязанных с дополнительными $50 млрд финансирования для сельских больниц в рамках того же подписанного 4 июля Дональдом Трампом One Big Beautiful Bill, автоматически приведет к отмене этой меры поддержки, — пояснил эксперт.
Тем временем обе стороны продолжают обвинять друг друга в случившимся, не желая найти компромисс. Дональд Трамп продолжает говорить, что демократы, проиграв последние выборы в конгресс, никак не поменялись. После встречи с лидерами Демпартии, где стороны безуспешно пытались договориться и согласовать бюджет, президент заявил: «Я не увидел с их стороны ни малейшей уступки». Идентичная риторика звучит в сторону республиканцев.
— В их законопроекте нет ни капли участия демократов. Раньше мы никогда так не поступали. Когда я был лидером [большинства демократов в сенате], мы четыре раза вступали в переговоры с республиканцами, и у нас никогда не было шатдауна, — заявил лидер фракции демократов в сенате Чак Шумер.
Лидер фракции демократов в сенате Чак Шумер во время пресс-конференции за несколько часов до вступления в силу частичного прекращения работы правительства на Капитолийском холме в Вашингтоне
Во время разговора с Трампом лидер демократов рассказал о встрече с заплаканной женщиной, которая не могла найти себе места из-за того, что ее дочь, болеющая раком, лишалась медицинской страховки. В ответ республиканцы заявили, что подумают над продлением субсидий Obamacare в конце этого года, отказываясь при этом включать эти расходы в закон о бюджете.
Как шатдаун повлияет на жизнь американцев
Приостановка работы правительства, как правило, имеет целый ряд негативных последствий. Главное из них: миллионы чиновников отправляются в неоплачиваемый отпуск и лишаются зарплаты. С 1 октября до 4 млн госслужащих могут остаться без оплаты труда, сообщили ABC News. Например, министерство здравоохранения и социальных служб США отправит в принудительные отпуска 41% своих сотрудников. Хуже всех приходится авиадиспетчерам, правоохранителям и 2 млн военных, которым придется работать бесплатно. Тем не менее, согласно закону, принятому в 2019 году, госслужащим задним числом начисляется зарплата за все дни шатдауна.
— Действительно, штатные сотрудники федеральных госорганов получат положенную зарплату. Однако контрактные, внештатные сотрудники, аутсорс — нет, — уточнил Егор Торопов.
Из-за отсутствия кадров малый бизнес и частные лица не смогут получать кредиты, что усугубляет и без того сложную экономическую ситуацию. Кроме того, остановится выдача федеральных кредитов на строительство жилья. Еще одно неприятное последствие шатдауна — закрытие нацпарков или недоступность базовых услуг на их территории.
Частичная приостановка работы правительства наносит серьезный ущерб всей экономике — по оценкам экспертов, в 2013 году эти потери составили около $24 млрд. А шатдаун 2019-го, продлившийся рекордные 35 дней, стоил американской экономике $11 млрд. Белый дом намерен воспользоваться ситуацией, запустив массовое увольнение чиновников, писало ранее Politico со ссылкой на служебную записку, которую правительство разослало в государственные ведомства. О подобных планах президент США говорил на протяжении нескольких лет. По мнению экспертов, это вряд ли позитивно скажется на рынке труда США.
— Чтобы осушить болото и искоренить глубокое подполье (термин deep state, или «глубинное государство», применяется в США в отношении той части бюрократии — сотрудников спецслужб, Госдепартамента, министерств, — которая продолжает работать вне зависимости от смены президента. — Ред.), нам необходимо упростить возможность увольнения неуправляемых бюрократов, которые преднамеренно подрывают демократию или как минимум хотят сохранить свои должности, — заявлял Трамп еще в 2022 году.
Частичная приостановка деятельности федерального правительства США может продлиться как несколько дней, так и пару недель, заявил сенатор-республиканец Тед Круз. Многие аналитики на Уолл-стрит полагают, что шатдаун затянется как минимум на две недели, но нельзя исключать, что в этот раз он побьет предыдущий рекорд в 35 дней, считает Малек Дудаков. По его словам, республиканцам и демократам будет очень сложно прийти к согласию.
С этим не согласен американист Егор Торопов, полагающий, что не стоит ждать длительной остановки правительства.
— Шатдаун будет развиваться и завершаться по стандартному для американской политической механики сценарию: после риторического накала с обеих сторон, зачинщиком которого в данном кейсе выступили находящиеся в оппозиции демократы, будет найден и законодательно принят бюджетный компромисс. С учетом того, что три демократа-сенатора уже выступили на стороне республиканцев, он сложится в пользу центристской позиции правящей партии, — уверен эксперт.
История с шатдауном в очередной раз обнажает политический и культурный раскол в США, говорит Дудаков. На этот раз бюджетные распри происходят на фоне недавнего убийства консервативного активиста Чарли Кирка. В ответ на взлет политического насилия Трамп продолжит «закручивать гайки», проводя военно-полицейские операции в американских мегаполисах. Это добавит демократам мотивации вести противостояние с ним на всех фронтах, включая бюджетный, резюмировал политолог.