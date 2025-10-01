Спор средств: как шатдаун обнажил политический раскол внутри США

С 1 октября впервые за шесть лет в США вновь наступил шатдаун. Федеральное правительство приостановило свою работу из-за того, что республиканцы и демократы не смогли согласовать проект бюджета на будущий год. Стороны разошлись по вопросу расходов на здравоохранение, и ни одна из них не хочет сдавать позиции, из-за чего шатдаун может продлиться более 35 дней, побив предыдущий рекорд, рассказали «Известиям» эксперты. Главными жертвами стали госслужащие: около 4 млн американцев могут лишиться зарплаты, уйдя в принудительные отпуска или выполняя работу, по сути, бесплатно. Какими еще последствиями чреват длительный шатдаун, — в материале «Известий».

Почему в конгрессе США не смогли согласовать бюджет

1 октября в 0:01 по восточному времени наступил 22-й шатдаун в истории США и четвертый при президенте Дональде Трампе. Федеральное правительство остановило свою работу впервые с 2019 года, когда страну потряс рекордный шатдаун в 35 дней.

Причиной стали разногласия в конгрессе республиканцев и демократов, которые не смогли согласовать проект бюджета. На этот раз камнем преткновения оказалась сфера здравоохранения — партии разошлись в вопросе государственных расходов на медицинские страховки. Демократы требуют выделить $350 млрд на продление субсидий программы Obamacare, чей срок истекает в конце этого года. Также они хотят отменить сокращение расходов в $1 трлн на федеральную программу Medicaid, которая оплачивает медицинские расходы малоимущим, инвалидам и другим социально незащищенным лицам.

Фото: REUTERS/Nathan Howard

Напомним, Obamacare — масштабная реформа в сфере здравоохранения, предполагающая всеобщее медицинское страхование. Она была инициирована президентом Бараком Обамой в 2010 году с целью помочь большему количеству граждан получать медицинские услуги и медикаменты за счет страхования.

Справка «Известий» Согласно Конституции США, каждая госструктура получает средства из бюджета только после того, как соответствующий законопроект утвердят конгресс и президент до 1 октября. С этого дня в стране начинается новый финансовый год. При этом если бюджет не удается согласовать, то министерство финансов не имеет права выделять средства. Закон о противодействии дефициту, принятый в 1884 году, также запрещает госорганам расходовать средства без санкции конгресса и тем самым предотвращает недостачу федерального бюджета. Для финансирования правительства нужно принять годовые бюджеты 12 федеральных агентств.

Республиканцы выступают против подобных расходов. При этом ни одна сторона не хочет уступать, поэтому найти компромисс им будет очень сложно, сказал «Известиям» американист Малек Дудаков.

— Трамп это всё сокращает под предлогом того, что немало субсидий на медстраховки идет в карман нелегальным мигрантам, что, кстати говоря, правда. Демократы же утверждают, что это ударит и по карманам простых американцев, а стоимость медстраховок в случае отмены субсидий взлетит на 75–100%, то есть практически в два раза, — отмечает политолог.

Фото: TASS/Zuma

Помимо этого, требования демократов по отмене сокращений программы Medicaid входят в серьезное противоречие с «большим красивым биллем» — он был принят 119-м конгрессом США и содержит налоговую, расходную политику, составляющую основу повестки второго срока президента Дональда Трампа. Нынешний лидер, подписав документ в июле этого года, назвал его крупнейшим законом в истории Америки. Он в том числе сокращает финансирование ряда социальных программ, увеличивает военные расходы и снижает налоги бизнес-корпорациям. По сути, демократы хотят аннулировать закон Трампа, говорит «Известиям» американист, аналитик НИУ ВШЭ Егор Торопов.

— Республиканцы справедливо указывают, что отмена республиканских сокращений медицинских страховок, увязанных с дополнительными $50 млрд финансирования для сельских больниц в рамках того же подписанного 4 июля Дональдом Трампом One Big Beautiful Bill, автоматически приведет к отмене этой меры поддержки, — пояснил эксперт.

Фото: AP Photo/Godofredo A. Vásquez

Тем временем обе стороны продолжают обвинять друг друга в случившимся, не желая найти компромисс. Дональд Трамп продолжает говорить, что демократы, проиграв последние выборы в конгресс, никак не поменялись. После встречи с лидерами Демпартии, где стороны безуспешно пытались договориться и согласовать бюджет, президент заявил: «Я не увидел с их стороны ни малейшей уступки». Идентичная риторика звучит в сторону республиканцев.

— В их законопроекте нет ни капли участия демократов. Раньше мы никогда так не поступали. Когда я был лидером [большинства демократов в сенате], мы четыре раза вступали в переговоры с республиканцами, и у нас никогда не было шатдауна, — заявил лидер фракции демократов в сенате Чак Шумер.

Лидер фракции демократов в сенате Чак Шумер во время пресс-конференции за несколько часов до вступления в силу частичного прекращения работы правительства на Капитолийском холме в Вашингтоне Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Во время разговора с Трампом лидер демократов рассказал о встрече с заплаканной женщиной, которая не могла найти себе места из-за того, что ее дочь, болеющая раком, лишалась медицинской страховки. В ответ республиканцы заявили, что подумают над продлением субсидий Obamacare в конце этого года, отказываясь при этом включать эти расходы в закон о бюджете.

Как шатдаун повлияет на жизнь американцев

Приостановка работы правительства, как правило, имеет целый ряд негативных последствий. Главное из них: миллионы чиновников отправляются в неоплачиваемый отпуск и лишаются зарплаты. С 1 октября до 4 млн госслужащих могут остаться без оплаты труда, сообщили ABC News. Например, министерство здравоохранения и социальных служб США отправит в принудительные отпуска 41% своих сотрудников. Хуже всех приходится авиадиспетчерам, правоохранителям и 2 млн военных, которым придется работать бесплатно. Тем не менее, согласно закону, принятому в 2019 году, госслужащим задним числом начисляется зарплата за все дни шатдауна.

— Действительно, штатные сотрудники федеральных госорганов получат положенную зарплату. Однако контрактные, внештатные сотрудники, аутсорс — нет, — уточнил Егор Торопов.

Фото: REUTERS/Nathan Howard

Из-за отсутствия кадров малый бизнес и частные лица не смогут получать кредиты, что усугубляет и без того сложную экономическую ситуацию. Кроме того, остановится выдача федеральных кредитов на строительство жилья. Еще одно неприятное последствие шатдауна — закрытие нацпарков или недоступность базовых услуг на их территории.

Частичная приостановка работы правительства наносит серьезный ущерб всей экономике — по оценкам экспертов, в 2013 году эти потери составили около $24 млрд. А шатдаун 2019-го, продлившийся рекордные 35 дней, стоил американской экономике $11 млрд. Белый дом намерен воспользоваться ситуацией, запустив массовое увольнение чиновников, писало ранее Politico со ссылкой на служебную записку, которую правительство разослало в государственные ведомства. О подобных планах президент США говорил на протяжении нескольких лет. По мнению экспертов, это вряд ли позитивно скажется на рынке труда США.

Фото: REUTERS/Annabelle Gordon

— Чтобы осушить болото и искоренить глубокое подполье (термин deep state, или «глубинное государство», применяется в США в отношении той части бюрократии — сотрудников спецслужб, Госдепартамента, министерств, — которая продолжает работать вне зависимости от смены президента. — Ред.), нам необходимо упростить возможность увольнения неуправляемых бюрократов, которые преднамеренно подрывают демократию или как минимум хотят сохранить свои должности, — заявлял Трамп еще в 2022 году.

Частичная приостановка деятельности федерального правительства США может продлиться как несколько дней, так и пару недель, заявил сенатор-республиканец Тед Круз. Многие аналитики на Уолл-стрит полагают, что шатдаун затянется как минимум на две недели, но нельзя исключать, что в этот раз он побьет предыдущий рекорд в 35 дней, считает Малек Дудаков. По его словам, республиканцам и демократам будет очень сложно прийти к согласию.

Фото: TASS/Zuma

С этим не согласен американист Егор Торопов, полагающий, что не стоит ждать длительной остановки правительства.

— Шатдаун будет развиваться и завершаться по стандартному для американской политической механики сценарию: после риторического накала с обеих сторон, зачинщиком которого в данном кейсе выступили находящиеся в оппозиции демократы, будет найден и законодательно принят бюджетный компромисс. С учетом того, что три демократа-сенатора уже выступили на стороне республиканцев, он сложится в пользу центристской позиции правящей партии, — уверен эксперт.

Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

История с шатдауном в очередной раз обнажает политический и культурный раскол в США, говорит Дудаков. На этот раз бюджетные распри происходят на фоне недавнего убийства консервативного активиста Чарли Кирка. В ответ на взлет политического насилия Трамп продолжит «закручивать гайки», проводя военно-полицейские операции в американских мегаполисах. Это добавит демократам мотивации вести противостояние с ним на всех фронтах, включая бюджетный, резюмировал политолог.