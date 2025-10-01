Экономист указала на подрыв доверия к политической системе США из-за шатдауна

Шатдаун в США не представляет серьезной угрозы для экономики страны, однако подрывает доверие к политической системе. Об этом 1 октября заявила «Известиям» управляющий партнер аналитического агентства ВМТ Консалт Екатерина Косарева.

«Шатдаун в США всегда выглядит драматично, но если трезво оценивать, для экономики это не катастрофа. Американская система устроена так, что кратковременные остановки работы федеральных ведомств не обрушивают ни рынок, ни финансовую систему. Экономика в целом довольно устойчивая, бизнес и потребители живут своей жизнью, налоги продолжают поступать, частный сектор работает в прежнем ритме. То есть прямого удара по ВВП не будет, особенно если речь идет о неделе или двух», — сказала экономист.

Тем не менее, подчеркнула она, политические последствия шатдауна вызывают серьезные опасения. Это событие свидетельствует о расколе между конгрессом и Белым домом, который проявляется в их неспособности достигнуть соглашения по ключевым вопросам, таким как бюджет. Косарева добавила, что для международной аудитории такие ситуации воспринимаются как «хаос в управлении», что негативно сказывается на доверии к американской политической системе.

Кроме того, экономист указала на то, что основными пострадавшими от шатдауна становятся госслужащие из «непервостепенных» ведомств, которые вынуждены уходить в неоплачиваемые отпуска.

«Задерживаются выплаты, замораживаются проекты, притормаживает работа агентств вроде NASA, EPA или министерства внутренних дел. Туризм в национальных парках — тоже под ударом: там могут закрыться объекты, что бьет по местному малому бизнесу. Но это всё — небольшие тактические неудобства, не стратегический кризис», — подчеркнула она.

Косарева выделила два возможных сценария для законодателей. Первый — это достижение соглашения и принятие временной резолюции о финансировании, что позволит продлить бюджетный процесс на несколько месяцев. Второй сценарий предполагает согласование бюджета, однако для этого потребуются значительные уступки. Она отметила, что в условиях усиливающегося раскола между республиканцами и демократами компромисс становится всё более сложной задачей.

В этот же день в США произошла приостановка работы правительства (шатдаун) из-за отсутствия согласования проекта бюджета. Из-за этого непервостепенный персонал федеральных ведомств будет принудительно отправлен в неоплачиваемые отпуска. При этом некоторые продолжат выполнять рабочие обязанности без зарплаты.

