В ЕС сообщили о «подготовке почвы» для вступления Украины в объединение
Евросоюз (ЕС) «подготавливает почву» для вступления Украины в свой состав. Об этом 1 октября заявил глава Европейского совета Антониу Кошта по итогам неформального саммита в Копенгагене.
«Мы также подготавливаем почву для вступления Украины в Европейский союз. Теперь настала очередь Европейского союза выполнить свои обязательства», — сказал он на пресс-конференции.
По слова чиновника, ЕС оценил реформы, которые проводит Украина для вступления в европейское сообщество.
1 октября газета Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что в преддверии встречи лидеров ЕС в Копенгагене 1 октября несколько стран, включая Францию, Нидерланды и Грецию, выступили против предложения изменить правила для принятия новых стран-членов в союз.
Глава канцелярии, премьер-министр Венгрии Гергей Гуйяш 25 сентября заявил, что поведение Киева не соответствует статусу кандидата в члены Евросоюза. Он сказал, что Украина недостойна быть членом ЕС, так как ставит под угрозу энергетическую безопасность государств сообщества подрывом газопровода «Северный поток».
