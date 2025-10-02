Он же — памятник: «Современник» увековечит в бронзе своих основателей

«Современник» начал новый сезон спектаклем Галины Волчек «Три товарища». Накануне худрук Владимир Машков собрал труппу и рассказал о планах театра. Ближайшая премьера уже в ноябре, это будет «Женитьба Бальзаминова» с Мариной Нееловой и Аленой Бабенко. Впереди постановки по Вампилову, Булгакову, Чехову и Стриндбергу. А в апреле отметят собственно юбилей. «Известия» побывали в «Современнике» и узнали, чем зрителей поразит театр на Чистых прудах.

Верность традициям «Современника»

Традиционно «Современник» открывает свой сезон 1 октября, в день рождения основателя театра Олега Ефремова. Утром Владимир Машков и артисты побывали на Новодевичьем, на могиле великого артиста. А днем труппа, сотрудники, друзья театра собрались уже на Чистопрудном бульваре. Их ждал сюрприз: обновленное фойе, зрительный зал после ремонта и оснащенная по последнему слову техники сцена.

Перед торжественной частью собравшиеся знакомились с мультимедийной выставкой «70 лет в деталях». Левое крыло фойе было посвящено Ефремову, а правое — Галине Борисовне Волчек, которая много лет руководила театром. Черно-белые фотографии с отцами-основателями, книги и рукописи драматургов, пьесы которых ставили в этих стенах, макет рабочего кабинета Волчек, флаконы ее любимых духов стали частью экспозиции. А еще за стеклом красная книжица, это удостоверение театра-студии «Современник» при МХАТ СССР им. М. Горького № 11, выданное артистке Волчек Галине Борисовне, действительное до 31 декабря 1962 года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Юбилейный сезон театра для нас не только праздник, но и новая ответственность — продолжать традиции, заложенные нашими основателями, и говорить со зрителем на современном языке, — сказал Машков. — Мы бережем память о наших создателях. Это Олег Ефремов, Галина Волчек, Олег Табаков, Игорь Кваша, Виктор Сергачёв, Лилия Толмачёва, Евгений Евстигнеев. Всё это нашло отражение и в концепции нашей выставки.

С ветеранов и начал торжественную часть худрук. За служение «Современнику» более 50 и 60 лет он вручил награды Людмиле Крыловой, Виктору Тульчинскому, Елене Миллиоти, Владимиру Суворову, Марине Неёловой, Марине Хазовой, Светлане Коркошко и Таисии Михолап.

— Благодаря вам «Современник» остается живым домом, где память о прошлом встречается с будущим, — сказал Машков.

Каким будет новый сезон «Современника»

В труппе театра пополнение: теперь здесь служит артист из МХАТ имени Горького Андрей Вешкурцев. При прежнем руководителе театра на Тверском бульваре Владимире Кехмане он играл все главные роли в новых постановках. Луку в «На дне», Есенина в «Женщинах Есенина». Как рассказал Андрей Вешкурцев, он окончил Щепкинское театральное училище, где его мастером был Юрий Соломин. После окончания вуза молодой человек приходил в «Современник», но его не взяли. Прошло несколько лет, и теперь он там, где мечтал служить.

Актриса Людмила Крылова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— С 1956 года я знаю «Современник», — рассказала заслуженная артистка России Людмила Крылова. — Я занималась в театральном кружке клуба «Правда». Там играли свои первые спектакли Студии молодых артистов под руководством Олега Ефремова. Как-то увидела афишу «Вечно живых». Я осталась и провалилась в омут с головой. Просто влюбилась в этих ребят. Потом я пошла на спектакль «В поисках радости» по пьесе Виктора Розова и там встретила своего будущего мужа (Олега Табакова. — Ред.). Позже по этой постановке появился фильм «Шумный день», в котором снялись артисты «Современника».

Заслуженная артистка России Алена Бабенко в «Современнике» 17 лет. Сейчас она репетирует спектакль по пьесе Александра Островского «Женитьба Бальзаминова». На 28 ноября назначена премьера.

— Кого сыграю — не могу сказать, предложенная роль меня очень удивила, она далека от моей актерской природы, — интриговала Алена Бабенко. — Благодаря вере режиссера в меня я потихоньку двигаюсь в нужном направлении.

Актер Дмитрий Смолев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Ставит Островского Сергей Газаров. Как говорит Владимир Машков, будет ярко, масштабно, со звездным составом. В роли свахи Красавиной выйдет Марина Неелова. Дмитрий Смолев сыграет роль Мишеньки Бальзаминова.

— Мой герой — 40-летний детина, который только и делает, что мечтает: хотелось бы это, хотелось бы то. Ну а к чему всё это его приведет, пусть зрители оценят, — поделился Дмитрий Смолев.

Артисты не отступают от текста Островского. И перемещать героев в наши дни режиссер не планирует, всё будет как у автора.

Машков не любит называть спектакли, которых еще нет. Но о тех, которые репетируют, рассказал.

— 25 и 26 декабря на Другой сцене мы представим спектакль по пьесе Михаила Рощина «Спешите делать добро», — анонсировал Машков. — Режиссерами будут актеры Театра Олега Табакова Яна Сексте и Алексей Усольцев, они поставили в «Современнике» спектакль «Ковчег», который идет с аншлагами.

Спектакль «Ковчег» Фото: sovremennik.ru

«Спешите делать добро» впервые в 1980 году поставила Галина Волчек. Это глубокое размышление о том, что такое добро и как за него приходится расплачиваться. Главную роль в том спектакле играла Марина Неелова. Постановка стала легендарной. Ее сохранили для зрителей, сняв на пленку. Новое прочтение только готовится, а рекламная кампания уже началась. В «Современнике» появились футболки и свитшоты «Спешите делать добро». Новая коллекция мерча — возможность напомнить себе и миру о самом важном, считают в театре.

Наверняка будут поддержаны и другие постановки. Среди авторов в работе Владимир Машков назвал следующих: Чехов, Гоголь, Вампилов, Булгаков, Шукшин, Шток, Салтыков-Щедрин, Пушкин, Ибсен, Стриндберг и некоторые молодые имена.

Также «Современник» готовит череду юбилейных мероприятий: выставки, встречи с артистами, брендированный поезд в метро, показы фильмов с участием современниковцев. Проработавший с Галиной Волчек четверть века завлит «Современника» Евгения Кузнецова пишет книгу о театре, которая выйдет в 2026 году. А еще усилиями Владимира Машкова и столичных властей на домах, где жили основатели театра, появятся мемориальные доски. В бронзе увековечат память о Галине Волчек, Олеге Табакове, Евгении Евстигнееве, Викторе Сергачёве, Лилии Толмачёвой и Игоре Кваше.