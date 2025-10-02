Реклама
Экс-депутату Круглову предъявлено обвинение в распространении фейков о ВС РФ
Продажи отечественных пикапов Sollers ST9 начались в России
СК возбудил уголовное дело после гибели на охоте главы района Новосибирска
Пожар на заводе в Челябинске локализовали на площади 1,2 тыс. кв. м
Bloomberg сообщило о подготовке РФ ответа на случай присвоения ЕС ее активов
Директор ЗАЭС сообщил о скором завершении ремонта резервных генераторов
Полицейские в деле о хищении денег у бойцов СВО заминали истории
Девушка пострадала в Курской области из-за атаки ВСУ
В МВД сообщили о мошенничестве в мессенджерах с обменом валют
Россия испытала кинетический перехватчик дронов «Изделие 545»
Выдачи ипотеки в сентябре в России выросли на 11%
С 2026 года дети до 14 лет для поездок в ряд стран должны будут иметь загранпаспорт
Экс-депутата Мосгордумы Круглова доставили в СК на допрос
Шведская лыжница допустила бойкот Олимпийских игр в случае допуска россиян
В Воронежской области два дома получили повреждения при атаке беспилотников
На Сахалине запустили новый рыбоперерабатывающий комплекс
Стало известно о попытках СБУ завербовать жительницу Шебекино пытками ее отца

Выдачи ипотеки в сентябре в России выросли на 11%

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
По предварительным оценкам ВТБ, в сентябре российские банки выдали порядка 405 млрд рублей ипотечных кредитов на покупку первичного и вторичного жилья. Это на 11% больше, чем в сентябре прошлого года и на 3% больше, чем в августе нынешнего.

На фоне снижения ключевой ставки и улучшения условий рыночной ипотеки в крупнейших банках доля господдержки продолжает постепенно снижаться. В сентябре, согласно расчетам ВТБ, на льготные программы в общем объеме выдач пришлось 76% против 78% в августе и пиковых 82% в июле. Локомотивом рынка по-прежнему остается «семейная» ипотека. Эксперты ВТБ ожидают, что доля госпрограмм на рынке к концу года плавно сократится до 70%.

Всего, согласно результатам за девять месяцев, выдачи ипотеки в России, по оценкам ВТБ, составили свыше 2,6 трлн рублей. Это примерно на треть ниже результата за январь-сентябрь прошлого года.

«Рынок ипотеки демонстрирует медленное, но поступательное восстановление. По мере снижения ключевой ставки оживляется спрос на вторичное жилье, а сегмент начинает перебалансироваться: снижение доли госпрограмм компенсируется растущим разнообразием рыночных предложений», — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Крупным планом: в новый бюджет заложат почти 2 трлн на семейную ипотеку
Какие налоговые нововведения готовят власти и как они могут повлиять на экономику

Ранее, 18 сентября, президент РФ Владимир Путин сообщил о сохранении семейной льготной ипотеки. По его словам, такие меры должны действовать для определенных категорий граждан и территорий.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

