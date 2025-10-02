Выдачи ипотеки в сентябре в России выросли на 11%

По предварительным оценкам ВТБ, в сентябре российские банки выдали порядка 405 млрд рублей ипотечных кредитов на покупку первичного и вторичного жилья. Это на 11% больше, чем в сентябре прошлого года и на 3% больше, чем в августе нынешнего.

На фоне снижения ключевой ставки и улучшения условий рыночной ипотеки в крупнейших банках доля господдержки продолжает постепенно снижаться. В сентябре, согласно расчетам ВТБ, на льготные программы в общем объеме выдач пришлось 76% против 78% в августе и пиковых 82% в июле. Локомотивом рынка по-прежнему остается «семейная» ипотека. Эксперты ВТБ ожидают, что доля госпрограмм на рынке к концу года плавно сократится до 70%.

Всего, согласно результатам за девять месяцев, выдачи ипотеки в России, по оценкам ВТБ, составили свыше 2,6 трлн рублей. Это примерно на треть ниже результата за январь-сентябрь прошлого года.

«Рынок ипотеки демонстрирует медленное, но поступательное восстановление. По мере снижения ключевой ставки оживляется спрос на вторичное жилье, а сегмент начинает перебалансироваться: снижение доли госпрограмм компенсируется растущим разнообразием рыночных предложений», — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Ранее, 18 сентября, президент РФ Владимир Путин сообщил о сохранении семейной льготной ипотеки. По его словам, такие меры должны действовать для определенных категорий граждан и территорий.

