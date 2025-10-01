Психосоматолог назвала полезную для борьбы с депрессией технику

Врач-психосоматолог Екатерина Тур рассказала, что прикосновения помогают бороться с депрессией.

В беседе с «Радио 1» в среду, 1 октября, Тур пояснила, что для одиноких людей альтернативой объятиям может стать самоприкосновение — техника телесно-ориентированной терапии, эффективность которой подтверждена исследованиями: она снижает уровень кортизола.

Она рекомендовала положить теплую ладонь на сердце или живот, закрыть глаза и сосредоточиться на ощущении тепла. По ее словам, такой ритуал помогает телу успокоиться, снизить стресс и поддержать психическое здоровье.

Ранее 1 октября психиатр и нарколог Василий Шуров посоветовал в случае длительной осенней депрессии обращаться к специалисту. По его словам, человек может адаптироваться и жить дальше, но если состояние не проходит в течение пары недель, врачи вправе диагностировать депрессию и своевременно назначить медикаментозную коррекцию, сообщает 360.ru.

30 сентября психолог Дарья Сальникова рассказала, что можно использовать мягкие и эффективные стратегии для борьбы с осенней депрессией. По ее словам, «нужно разрешить себе погрустить, полежать под одеялом и ничего не делать», отмечает RT.

22 сентября психолог Катя Фатех Высоцки отметила, что «разум не работает независимо от тела. Есть вещи, которые невозможно решить силой мысли. По ее словам, важно задействовать всё тело в борьбе с депрессией, пишет Pravda.Ru.

16 сентября психотерапевт Юлия Романенко объяснила, как у мужчин проявляется скрытая депрессия. По словам специалиста, она нередко маскируется под раздражительность, агрессию и тягу к экстремальному спорту, пишет НСН. Печаль и бессилие могут проявляться через злость и агрессивное поведение.

Ранее врач-невролог Елена Гайворонская предупредила, что если депрессия снижает качество жизни, стоит обратиться к специалисту. По ее словам, психиатра не стыдно: заботиться о психике нужно так же, как о сердце или желудке, отмечает сайт kp.ru.

