НМГ и Институт кино НИУ ВШЭ заключили соглашение о сотрудничестве

Фото: пресс-служба НМГ
Институт кинофакультета креативных индустрий НИУ ВШЭ и Национальная Медиа Группа (НМГ) 30 сентября заключили соглашение о сотрудничестве в подготовке креативных кадров для киноиндустрии.

Уточняется, что НМГ в рамках соглашения будет оказывать поддержку проектной деятельности студентов, в том числе в производстве их дипломных работ. Уточняется, что они станут важной частью их портфолио для дальнейшей карьеры в индустрии.

Сейчас в Институте проходят обучение 240 студентов по программам бакалавриата и магистратуры. В 2026 году Институт выпустит 51 магистра по направлениям сценарист, режиссер и продюсер. В рамках защиты дипломов будущие специалисты представят 42 работы, созданные под руководством опытных преподавателей-практиков.

Студенты, поступившие в Институт кино, также получат уникальную возможность презентовать свои работы ключевым продюсерам НМГ и получить конструктивную обратную связь. Помимо этого, обучающиеся смогут проходить практику и участвовать в проектной деятельности в таких компаниях холдинга как телеканалы СТС, Dомашний, Пятый канал, РЕН ТВ, онлайн кинотеатр Wink, а также в производственных студиях «НМГ Студия» и Art Pictures Vision.

«Институт Кино НИУ ВШЭ представляет совершенно новый подход к кинообразованию. Профиль Института — обучение специалистов для индустрии массового зрительского контента для кинопроката, онлайн платформ и телевидения», — заявил директор Института кино НИУ ВШЭ, продюсер Александр Акопов.

Он также отметил, что инновационная программа обучения сценаристов, редакторов, режиссеров и актеров в Институте кино постоянно совершенствуется с учетом опыта ведущих мировых киношкол. В разработке и реализации учебных программ Института участвуют компании — члены Ассоциации продюсеров кино и телевидения России (АПКИТ), а ведущие российские сценаристы, режиссеры, актеры и продюсеры участвуют в оценке работ абитуриентов и студентов, что дает возможность студентам Института кино стать частью индустрии уже в процессе обучения

«Национальная Медиа Группа давно и последовательно работает над построением системы привлечения и развития творческих кадров. Сегодня мы сотрудничаем как с известными, зарекомендовавшими себя на рынке «звездными» профессионалами, так и с начинающими авторами, инвестируя в будущее НМГ и медиаиндустрии в целом. Надеемся, что сотрудничество с Институтом кино принесет новые яркие идеи и продукты и откроет новые имена», — подчеркнула генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

Национальная Медиа Группа — крупнейший российский частный медиахолдинг. НМГ управляет диверсифицированным портфелем активов в области производства, дистрибуции и монетизации высококачественного информационного и развлекательного контента во всех средах потребления.

Дальневосточный экспресс: «Красный шелк» выходит в Поднебесной
Как прокатчики и кинотеатры готовятся к пекинской премьере российско-китайского фильма

Ранее, 8 мая, НМГ и медиакорпорации Китая (China Media Group — CMG) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан в ходе визита китайской делегации в РФ на торжества, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Сообщалось, что в том числе стороны займутся совместным производством контента.

