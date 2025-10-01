«Автотор» представил обновленный пикап Ambertruck Work
Калининградский завод «Автотор» представил обновленную версию пикапа Ambertruck Work, с модернизацией он получил приставку NF в названии. Цена модели стартует от 2,5 млн рублей, сообщается на сайте российской марки.
От дорестайлингового пикапа Ambertruck Work NF отличается переработанной решеткой радиатора, головной оптикой и передним бампером. Изменений в силовой установке и оснащении нет.
Под капотом Work NF установлен 2,5-литровый турбированный дизельный мотор мощностью 128 л.с. (310 Нм), который работает с пятиступенчатой механической трансмиссией и системой полного привода с блокировкой заднего дифференциала. В перечень оборудования среди прочего входят 16-дюймовые диски, две подушки безопасности, кондиционер, мультимедиасистема с 10-дюймовым дисплеем, задний парктроник.
Цена обновленной модели составляет 2,5 млн рублей. Она на 200 тыс. рублей дороже, чем обычный Ambertruck Work. «Автотор» объявил о запуске бренда Ambertruck в феврале прошлого года.
Накануне компания Belgee представила на российском рынке новый седан S50. Модель выпускается на белорусском заводе «Белджи» на основе известного в РФ Geely Emgrand. Автомобиль поступил в продажу в четырех версиях по цене от 1,85 млн до 2,27 млн рублей.
