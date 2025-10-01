Венгрию ждет «бой в клетке» на саммите Европейского союза (ЕС) из-за позиции по Украине. Об этом 1 октября сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Нас ждет опасный саммит ЕС. Это будет бой в клетке», — написал он в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Орбана, позиция Венгрии ясна, а именно страна не желает, чтобы конфликт перешел на территорию Европы, и против того, чтобы венгерские средства направлялись на Украину.

Премьер Венгрии также подчеркнул, что в ЕС нет единства по вопросу принятия Украины, и без Будапешта разрешить проблему нельзя, добавила «Газета.Ru».

Премьер-министр Польши Дональд Туск 29 сентября заявил об идущем конфликте «нового типа» с Россией и намерении убедить общественность в необходимости его продолжения. Он отметил, что конфликтная ситуация уже началась давно, хотя Запад якобы не желал такого варианта развития событий.

На следующий день Орбан ответил, что Венгрия и ЕС не вовлечены в конфликт с Россией. По его словам, премьер Польши играет в «опасную игру», ставя под угрозу жизни и безопасность миллионов жителей Европы.

