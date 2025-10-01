Реклама
Политолог рассказал о рисках ускоренного расширения Евросоюза

Фельдман: изменение процедуры вступления в ЕС подрывает общеевропейское единство
Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
Изменение процедуры принятия новых членов в Евросоюз (ЕС) может подорвать общеевропейское единство. Об этом 1 октября рассказал кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

«Изменение процедуры принятия новых членов в состав ЕС может подорвать фундамент общеевропейского единства. Изначально никто не предполагал, что процесс евроинтеграции доберется до Балкан и постсоветского пространства. Евросоюз задумывался как объединение развитых стран, чье руководство придерживается схожих внешнеполитических установок. Однако сейчас в ЕС отмечается не только идеологический раскол, но и четкое разделение его членов на спонсоров и доноров», — отметил эксперт.

Фельдман обратил внимание, что Франция и Нидерланды выступают против дальнейшего расширения за счет экономически и политически отсталых стран, а Греция, сама являясь глубоко дотационной, не заинтересована в появлении новых претендентов на европейскую помощь.

«Многие считают вопиющей несправедливостью то, что европейские нормы целенаправленно ломаются ради ускоренного принятия Украины и Молдавии в ЕС. Турция и ряд балканских стран годами ждали рассмотрения их заявок на членство в ЕС, а теперь предлагается сделать исключение для двух бывших республик СССР, которые явно не соответствуют ни одному интеграционному требованию», — подчеркнул Фельдман.

«Дружба» заканчивается: Венгрия и Словакия призвали ЕК защитить нефтепровод от Украины
Что известно о главном нефтепроводе из России в Европу

Эксперт КГ «Полилог» Евгений Зленко добавил, что после встречи в Копенгагене ЕС может пойти двумя путями: либо постепенно реформировать процедуру вступления, создавая обходные механизмы для Украины и Молдавии, либо процесс расширения вновь затормозится, усилив внутренние противоречия и зависимость Брюсселя от позиций отдельных государств.

«Предложение перейти от единогласия к голосованию квалифицированным большинством выгодно евробюрократии, которая стремится свести к минимуму влияние национальных парламентов и подчинить интересы отдельных стран общей линии Брюсселя», — пояснил эксперт.

Фельдман уверен, что попытки сломать базовые принципы Евросоюза, скорее всего, увенчаются провалом. Как заключил кандидат политических наук, «Киев и Кишинев ждет большое разочарование.

«Дружба» врозь: к чему приведет новая ссора Украины с Венгрией и Словакией
Будапешт обвинил Киев в ударе по важнейшему нефтепроводу

Газета Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах в этот же день сообщила, что в преддверии встречи лидеров ЕС в Копенгагене 1 октября несколько стран, включая Францию, Нидерланды и Грецию, выступили против предложения изменить правила для принятия новых стран-членов в союз.

Глава канцелярии, премьер-министр Венгрии Гергей Гуйяш 25 сентября заявил, что поведение Киева не соответствует статусу кандидата в члены Евросоюза. Он сказал, что Украина недостойна быть членом ЕС, так как ставит под угрозу энергетическую безопасность государств сообщества подрывом газопровода «Северный поток».

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

