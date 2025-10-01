Реклама
Хакеры пытались взломать информационные системы РЖД 2,5 млн раз в 2025 году

Белозеров: хакеры пытались взломать системы РЖД 2,5 млн раз в 2025 году
Фото: ТАСС/РБК/Михаил Гребенщиков
В течение восьми месяцев 2025 года хакеры пытались взломать информационные системы «Российских железных дорог» (РЖД) 2,5 млн раз. Об этом 1 октября сообщил глава РЖД Олег Белозеров на Международном форуме цифровых технологий в сфере транспорта и логистики «Цифровая транспортация».

«За 8 месяцев нас пытались 2,5 млн раз взломать, были атаки на наши информационные системы», — сказал Белозеров.

Просыпается мафия: почему хакеры переходят на ночные кибератаки
Киберпреступники рассчитывают остаться незамеченными после полуночи

Ранее, 12 июня, сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке. При этом кассы на станциях и вокзалах работали штатно, продажа билетов велась в обычном режиме. В тот же день работа сайта и мобильного приложения была восстановлена.

