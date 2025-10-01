Реклама
Серийного маньяка Манишина приговорили к 25 годам колонии за убийство 11 женщин

Фото: пресс-служба СК РФ
Серийного маньяка Виталия Манишина, который обвиняется в убийстве 11 женщин, приговорили к 25 годам лишения свободы. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Алтайскому краю.

Отмечается, что в ходе следственных действий была установлена причастность фигуранта к 10 убийствам, совершенным в 1999 и 2000 годы. Также подтверждены убийство 17-летней девушки в 1989 году и серийные убийства с изнасилованием, которые мужчина совершил в июле и августе 1999 года в отношении пытавшихся трудоустроиться в учебные заведения девушек.

В рамках обвинения суд назначил Манишину наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а оставшегося срока в исправительной колонии строгого режима.

Тайный серийник: за что получил пожизненное «поволжский маньяк»
Задержать убийцу 31 человека удалось спустя девять лет благодаря заявлению его матери

12 августа суд продлил арест Манишина. Фигурант обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «е» ст. 102 УК РСФСР («Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах с целью скрыть другое преступление или облегчить его») и пунктами «а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера»).

Тогда задержанный рассказал, что в прошлом заходил в институты и знакомился. По словам маньяка, он гарантировал девушкам, что обеспечит для них поступление в учебное заведение. Каждую из них он завлекал в свой автомобиль, после чего они выезжали из города, где он их насиловал и убивал.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

