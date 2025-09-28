Bild сообщила о планах ФИФА изменить правила исполнения пенальти
Международная федерация футбола (ФИФА) изучает потенциальные корректировки правил, касающихся пробития пенальти. Об этом 28 сентября сообщила газета Bild.
Уточняется, что футболистам, бьющим пенальти, хотят запретить добивать мяч, если он отскочит в поле после удара или сейва вратаря. Однако, пока неясно, как будет действовать правило, если мяч попадет в штангу или перекладину.
Для внедрения этого правила потребуется одобрение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) и последующее тестирование.
