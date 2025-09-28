Додон сообщил о нарушениях на выборах в Молдавии
Бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон 28 сентября заявил, что на парламентских выборах в республике зафиксированы нарушения, данные о них систематизируются.
«Мы знаем, что правительство ПДС (правящей партии «Действие и солидарность». — Ред.) в панике, они не ждали таких результатов, особенно голосования в диаспоре. <…> Тем не менее мы зафиксировали нарушения как за пределами страны, так и внутри, в том числе блокирование доступа к голосованию для жителей Приднестровья», — приводит его слова «РИА Новости».
По его словам, правящая партия ожидала большего количества голосов из-за границы «в надежде на массивную фальсификацию».
Кроме того, Додон призвал 29 сентября все оппозиционные партии принять участие в мирном протесте без партийных флагов перед парламентом Молдавии. При этом он допускает возможные провокации со стороны полиции.
28 сентября лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу в интервью «Известиям» сообщил о сознательном ограничении прав граждан и международных наблюдателей на парламентских выборах Молдавии со стороны действующей власти. По его словам, она опасается потерять контроль. Лунгу также отметил, что перед голосованием были закрыты сотни Telegram-каналов, а за последние два года уничтожено около 26 телеканалов, критикующих власть.
Парламентские выборы начались в Молдавии 28 сентября. На территории государства избирательные участки были открыты в семь утра. Они закроются в 21:00. При этом 301 участок будет открыт за пределами страны, чтобы дать возможность проголосовать гражданам, находящимся за рубежом. Количество общего тиража бюллетеней достигло 864,3 тыс. экземпляров. Кроме того, выборы состоялись, так как явка на них превысила 33%.
