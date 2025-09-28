Реклама
Лидер партии «Шанс» заявил о давлении властей на выборы в Молдавии

Лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу 28 сентября в интервью «Известиям» заявил, что действующая власть Молдавии сознательно ограничивает права граждан и международных наблюдателей на парламентских выборах, опасаясь потерять контроль.

По его словам, перед голосованием были закрыты сотни Telegram-каналов, а за последние два года ликвидировано около 26 телеканалов, критикующих власть. Лунгу отметил, что для 300 тыс. жителей Приднестровья открыли всего шесть избирательных участков, что вызвало многокилометровые очереди на переправе через Днестр, где люди часами ждали возможности проголосовать.

Лидер «Шанса» раскритиковал президента Майю Санду, охарактеризовав ее как символ авторитарного правления, которое опирается на поддержку Брюсселя и внешних партнеров. При этом Лунгу выразил уверенность, что, несмотря на давление и возможные фальсификации, молдавские избиратели смогут сделать правильный выбор, а оппозиция восстановит баланс сил и направит страну на путь развития и процветания.

«Майя Санду — это облик диктатора-карлика, который имеет маниакальные и шизофреничные патологические замашки», — отметил он.

«Есть опасения, что правящая партия может не признать выборы в Молдавии»
Депутат республиканского парламента Богдан Цырдя — о запугивании населения страны, сотрудничестве с НАТО и давлении на оппозицию

Ранее в этот день основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что около года назад французские спецслужбы связались с ним и попросили помочь властям Молдавии цензурировать некоторые каналы платформы. По его словам, после проверки указанных каналов команда мессенджера удаляла лишь те, которые явно нарушали правила платформы. При этом впоследствии Telegram получил второй список, однако запрос не был выполнен.

Парламентские выборы начались в Молдавии 28 сентября. На территории государства избирательные участки были открыты в 7 утра. Они закроются в 21:00. При этом 301 участок будет открыт за пределами страны, чтобы дать возможность проголосовать гражданам, находящимся за рубежом. Количество общего тиража бюллетеней достигло 864,3 тыс. экземпляров. Кроме того, выборы состоялись, так как явка на них превысила 33%.

