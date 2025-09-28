Реклама
Политолог усомнился в прозрачности парламентских выборов в Молдавии

Ярошенко: выборы в Молдавии не могут быть прозрачны из-за недопуска оппозиции
Парламентские выборы в Молдавии не могут быть прозрачны из-за недопуска оппозиции республики и наблюдателей, в том числе иностранных. Об этом 28 сентября сообщил «Известиям» политолог Алексей Ярошенко.

«Это ставит серьезный вопрос о транспарентности выборов в Молдавии. Два ключевых субъекта оппозиции и международные наблюдатели или ограничены правах, или не допущены. Это, конечно, говорит о том, что выборы непрозрачны, и о том, что действующая власть использует доступные ей инструменты для удержания власти и фальсификации выборов», — считает он.

По словам эксперта, в ходе проведения выборов также осуществляется подвоз одного и того же человека для многократного голосования избирателя, а также выборы по подложным документам. Так, на одном избирательном участке избиратель голосует под одним именем, в то время как на другом пункте меняет свои персональные данные. При этом был зафиксирован доступ к бюллетеням у третьих лиц, не причастных к голосованию.

Ярошенко выразил мнение, что президент Молдавии Майя Санду намеренно и не впервые ограничивает в правах молдавскую диаспору, проживающую в РФ, которая насчитывает более 100 тыс. человек. Политолог добавил, что Санду «жизненно необходимо» ограничить этих людей в голосах для удержания власти в республике.

Как заявил военный политолог Андрей Кошкин, президент Молдавии получает значительную поддержку со стороны Евросоюза (ЕС) и коллективного Запада для ведения проевропейской политики.

Инициатива, по словам политолога, способна «оторвать» страну и разжечь конфликт в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), чтобы поставить РФ «на шпагат» и вынудить ее страдать от решений властей республики.

Кроме того, Кошкин уточнил, что местные жители массово покидают республику из-за плохих условий жизни и нестабильной экономической обстановки, а также нагнетания со стороны властей. При этом политолог назвал действующее правление и политические решения Санду неумением управлять страной и ее гражданами, которые хотят реформ и изменений в стране.

«Есть опасения, что правящая партия может не признать выборы в Молдавии»
Депутат республиканского парламента Богдан Цырдя — о запугивании населения страны, сотрудничестве с НАТО и давлении на оппозицию

Ранее в этот день политолог Александр Кориненко заявил, что общество Молдавии расколото «докрасна», в нем есть те, кто выступает за действующую власть, и те, кто против нее на фоне проведения парламентских выборов в республике. Как заявлял эксперт, около 60–70% определившихся избирателей составляют протестный электорат.

28 сентября в Молдавии начались парламентские выборы. Избирательные участки на территории государства открылись в 07:00 утра и закроются в 21:00. Так, 301 участок будет функционировать за пределами страны, чтобы дать возможность проголосовать гражданам, находящимся за рубежом. Общий тираж бюллетеней составил 864,3 тыс. экземпляров. При этом выборы могут считаться состоявшимися, так как явка на них превысила 33%.

