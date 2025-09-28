Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп назвал вероятным шатдаун правительства США
Мир
В ФРГ подтвердили участие задержанного украинца в подрыве «Северных потоков»
Мир
Кулеба допустил потерю Украиной территорий после конфликта
Мир
Трамп раскрыл подробности разговора с Путиным в Анкоридже
Мир
Орбан пообещал сбивать беспилотники в небе Венгрии
Мир
Миссия ЕС сообщила о двух россиянах на борту атакованного у Йемена судна
Мир
Принц Уильям посвятил актера Гари Олдмана в рыцари
Мир
Трамп не сдержал обещание и вновь сравнил Россию с «бумажным тигром»
Общество
В Госдуме предложили передавать пенсионные отчисления умерших наследникам
Мир
Кипр приостановил прием заявок на визу в России до 3 октября
Мир
Королю Бахрейна передали в дар двух камчатских соколов от имени президента России
Мир
Захарова пообещала высылку австрийского дипломата из РФ в ответ на решение Вены
Мир
Суд Австрии оправдал 10 обвиняемых в групповом изнасиловании девочки
Мир
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов Филиппин
Общество
Путин подписал указ об особенностях продажи федерального имущества на фоне санкций
Общество
В Донецке прошел молодежный концерт в День воссоединения Донбасса с РФ
Спорт
ФК «Реал» всухую обыграл «Кайрат» благодаря хет-трику Мбаппе
Сюжет:

Политолог указал на раскол общества Молдавии из-за парламентских выборов

Кориненко: общество Молдавии расколото докрасна из-за парламентских выборов
0
EN
Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Общество Молдавии расколото «докрасна», в нем есть те, кто выступает за действующую власть, и те, кто против нее на фоне проведения парламентских выборов в республике. Об этом 28 сентября сообщил «Известиям» политолог Александр Кориненко.

Кориненко уточнил, что предвыборная кампания сопровождалась оскорблениями местного населения со стороны представителей власти и давлением на несогласных. При этом власти республики начали «прогревать» местных жителей еще до президентских выборов.

Эксперт отметил, что власти ограничили возможность голосовать для жителей Приднестровья и диаспоры в России, где некоторые участки перенесли в глубинку, а в РФ открыли всего два пункта при более чем 300 тыс. граждан, проживающих на ее территории.

«У нас там проживают более 300 тыс. наших сограждан, которые уехали, но не от лучшей жизни, работают, кормят семьи. И поэтому выборы проходят в крайне напряженной атмосфере. С 1 августа у нас было проведено в стране 580 обысков, арестовано несколько сот человек, которых обвиняют в электоральной коррупции, которых обвиняют в том, что они планировали какие-то беспорядки», — отметил он.

Политолог подчеркнул, что европейские лидеры активно поддерживали действующую власть: приезжали с визитами, предоставляли кредиты и фактически выступали в роли агитаторов. По его мнению, это прямое вмешательство во внутренние дела страны.

«Ничего от евроинтеграции нормальной и в классическом понимании здесь нет. Здесь просто идет борьба за территорию. И, конечно, в основном вот этот шантаж, угрозы, в том числе и было то, что если местные мэры не поддержат в населенных пунктах, будут плохие результаты для партии власти, то никаких денег они не будут получать из европейских грантов», — подчеркнул политолог.

Как заявляет эксперт, около 60–70% определившихся избирателей составляют протестный электорат. Однако власти рассчитывают на голоса диаспоры в Европе и США, которая в основном поддерживает проевропейскую Партию действия и солидарности (ПАС), правящую в Молдавии.

«Выборы 2025 года в Молдове нельзя назвать демократичными и свободными»
Лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу — о преследовании оппозиционных политиков, фальсификации голосов на выборах, сотрудничестве Кишинева с НАТО

Ранее в этот день гражданка Молдавии, пришедшая на парламентские выборы в Москве, рассказала «Известиям», что к избирателям из России относятся очень плохо, как к «отбросам общества». Она также отметила, что бюллетеней для российских выборщиков очень мало.

28 сентября в Молдавии начались парламентские выборы. Избирательные участки в стране открылись в 07:00 утра (совпадает с мск) и закроются в 21:00. Кроме того, 301 участок будет функционировать за пределами страны, чтобы дать возможность проголосовать гражданам, находящимся за рубежом. Общий тираж бюллетеней составил 864,3 тыс. экземпляров.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025