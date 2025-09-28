Политолог указал на раскол общества Молдавии из-за парламентских выборов

Общество Молдавии расколото «докрасна», в нем есть те, кто выступает за действующую власть, и те, кто против нее на фоне проведения парламентских выборов в республике. Об этом 28 сентября сообщил «Известиям» политолог Александр Кориненко.

Кориненко уточнил, что предвыборная кампания сопровождалась оскорблениями местного населения со стороны представителей власти и давлением на несогласных. При этом власти республики начали «прогревать» местных жителей еще до президентских выборов.

Эксперт отметил, что власти ограничили возможность голосовать для жителей Приднестровья и диаспоры в России, где некоторые участки перенесли в глубинку, а в РФ открыли всего два пункта при более чем 300 тыс. граждан, проживающих на ее территории.

«У нас там проживают более 300 тыс. наших сограждан, которые уехали, но не от лучшей жизни, работают, кормят семьи. И поэтому выборы проходят в крайне напряженной атмосфере. С 1 августа у нас было проведено в стране 580 обысков, арестовано несколько сот человек, которых обвиняют в электоральной коррупции, которых обвиняют в том, что они планировали какие-то беспорядки», — отметил он.

Политолог подчеркнул, что европейские лидеры активно поддерживали действующую власть: приезжали с визитами, предоставляли кредиты и фактически выступали в роли агитаторов. По его мнению, это прямое вмешательство во внутренние дела страны.

«Ничего от евроинтеграции нормальной и в классическом понимании здесь нет. Здесь просто идет борьба за территорию. И, конечно, в основном вот этот шантаж, угрозы, в том числе и было то, что если местные мэры не поддержат в населенных пунктах, будут плохие результаты для партии власти, то никаких денег они не будут получать из европейских грантов», — подчеркнул политолог.

Как заявляет эксперт, около 60–70% определившихся избирателей составляют протестный электорат. Однако власти рассчитывают на голоса диаспоры в Европе и США, которая в основном поддерживает проевропейскую Партию действия и солидарности (ПАС), правящую в Молдавии.

Ранее в этот день гражданка Молдавии, пришедшая на парламентские выборы в Москве, рассказала «Известиям», что к избирателям из России относятся очень плохо, как к «отбросам общества». Она также отметила, что бюллетеней для российских выборщиков очень мало.

28 сентября в Молдавии начались парламентские выборы. Избирательные участки в стране открылись в 07:00 утра (совпадает с мск) и закроются в 21:00. Кроме того, 301 участок будет функционировать за пределами страны, чтобы дать возможность проголосовать гражданам, находящимся за рубежом. Общий тираж бюллетеней составил 864,3 тыс. экземпляров.

