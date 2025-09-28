Орбан призвал Зеленского перестать изводить Венгрию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 27 сентября призвал президента Украины Владимира Зеленского «прекратить изводить» Венгрию в ситуации с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

«Президент Зеленский, при всем уважении, прекратите нас изводить!» — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Орбан также напомнил, что Венгрия является членом НАТО и Евросоюза, и сказал Зеленскому, что без поддержки этих двух объединений Киев давно бы рухнул.

Зеленский 26 сентября заявил о нарушении воздушного пространства страны венгерскими беспилотниками. По словам украинского лидера, дроны могли вести разведку промышленного потенциала приграничных районов страны.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто позднее в этот же день сообщил, что Зеленский начал терять рассудок из-за «венгерофобии», после того как украинский президент сообщил о нарушении границы Киева венгерскими БПЛА.

