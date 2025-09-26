Глава МИД Венгрии указал на антивенгерскую одержимость Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский начал терять рассудок из-за «венгерофобии». Об этом 26 сентября заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после того, как Зеленский сообщил о нарушении украинской границы венгерскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

«Президент [Зеленский] сходит с ума от своей антивенгерской одержимости. Он начинает видеть то, чего нет», — написал Сийярто в соцсети X (бывш. Twitter).

Ранее в этот день Зеленский заявил о нарушении воздушного пространства страны венгерскими беспилотниками. По словам украинского лидера, беспилотники могли вести разведку промышленного потенциала приграничных районов страны.

