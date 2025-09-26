Реклама
Зеленский заявил о нарушении воздушного пространства Украины венгерскими БПЛА

Зеленский: БПЛА Венгрии нарушили воздушное пространство Украины
Фото: TASS/Zuma
Президент Украины Владимир Зеленский 26 сентября заявил о нарушении воздушного пространства страны венгерскими беспилотниками (БПЛА).

«Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам украинского лидера, беспилотники могли вести разведку промышленного потенциала приграничных районов страны. Зеленский поручил главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александру Сырскому проверить все имеющиеся данные и доложить о случаях нарушения украинских границ.

Граничное состояние: «стена дронов» обойдется ЕС в €3–7 млрд
Затратный проект, одобренный Брюсселем, навесит на страны объединения «непосильный долг», предупредили в Европарламенте

Ранее в этот день военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Известиями» отметил, что Европейский союз (ЕС) переходит все разумные границы, говоря о создании «стены дронов» на восточной границе НАТО. По словам Матвийчука, у ЕС нет ни денег, ни промышленных возможностей, чтобы приступить к производству такого количества технических средств.

До этого, 19 сентября, депутат от входящего в правящую коалицию ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рёттген заявил о необходимости создать «стену дронов» вдоль всей восточной границы НАТО. При этом Рёттген не поддерживает идею борьбы с беспилотниками в воздушном пространстве Украины, так как это означало бы использование оружия НАТО за пределами территории блока.

Все важные новости — в канале «Известий» в мессенджере МАХ

