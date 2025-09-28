Реклама
В Кремле заявили об отсутствии у США плана вовлечь РФ в решение конфликта в Газе
ВС РФ поразили железнодорожную инфраструктуру ВСУ в зоне СВО
Силы ПВО за ночь сбили 81 БПЛА ВСУ над регионами России
Трамп выступит 30 сентября с заявлением из Белого дома
FT узнала начале технической подготовки принятия Украины и Молдавии в ЕС
Операторы БПЛА уничтожили гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области
Politico сообщила о планах ЕК обменять активы РФ на облигации для Киева
Фон дер Ляйен пообещала не арестовывать замороженные активы России
Bloomberg предупредило о возможном столкновении между Мерцом и фон дер Ляйен
Расчеты РСЗО «Ураган» сорвали ротацию ВСУ в зоне СВО в ЛНР
Песков отметил желание жителей Одессы и Николаева быть с Россией
Посол России раскрыл тему переговоров Путина во время визита в Таджикистан
Орбан заявил о намерениях Запада захватить Украину ради земель, ресурсов и денег
В ЦБ одобрили дизайн обновленной банкноты номиналом 1 тыс. рублей
Песков указал на милитаристский характер предложения Киева по «стене дронов»
Захарова ответила на призыв британского министра обороны к России
В США мужчина попытался перелезть через забор Белого дома

В Москве закрыли мотосезон масштабным фестивалем

Несмотря на дождь и прохладу, в центре столицы прошел 13-й Московский мотофестиваль. Об этом 27 сентября сообщил корреспондент «Известий» Максим Прихода.

С каждым годом Московский мотофестиваль проходит масштабнее. Так, в этом году к мероприятию присоединилось рекордное количество участников — около 20 тыс. мотоциклистов.

«Начинали всё гораздо скромнее, колонны были меньше. Рекордное у нас сейчас количество, по-моему, 20 тыс. мотоциклов», — отметил советник руководителя департамента транспорта Москвы по мотовопросам, организатор фестиваля Дмитрий Хитров.

По официальным данным, количество ДТП с участием мотоциклов в Москве на конец 2025 года снизилось на 14%, несмотря на увеличение числа мотоциклистов, зарегистрированных в столице, — их насчитывается около 110 тыс.

Мотофестиваль привлек людей разного возраста.

«20 лет я ездил на машине, и в этом году я решил пересесть на мотоцикл. После 40 всегда можно сесть первый раз на мото», — рассказал один из участников Сергей.

При этом в рамках мероприятия безопасность остается приоритетом. По словам победителя ралли «Шелковый путь» Алексея Наумова, важно быть внимательным и аккуратным и наслаждаться процессом.

Точка старта и финиша мотофестиваля — смотровая площадка у МГУ, где уже несколько десятилетий собираются московские байкеры. Там можно устраивать заезды, оценивать зрелищные трюки и даже посмотреть выставку мотоэкипировки начиная с прошлого века.

Папа не может: передача управления ТС ребенку грозит уголовным делом
Предложено усилить ответственность для родителей, позволяющих детям управлять автомототехникой

Ранее, 20 августа, сообщалось, что в Госдуме разработали законопроект, которым предлагается разрешить водителям мотоциклов, мопедов и транспорта, перевозящего инвалидов и детей с ограниченными возможностями, перемещаться по выделенным полосам для общественного транспорта. Он предусматривает собой изменения в ст. 12.17 КоАП ПФ.

