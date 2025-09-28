В Москве закрыли мотосезон масштабным фестивалем

Несмотря на дождь и прохладу, в центре столицы прошел 13-й Московский мотофестиваль. Об этом 27 сентября сообщил корреспондент «Известий» Максим Прихода.

С каждым годом Московский мотофестиваль проходит масштабнее. Так, в этом году к мероприятию присоединилось рекордное количество участников — около 20 тыс. мотоциклистов.

«Начинали всё гораздо скромнее, колонны были меньше. Рекордное у нас сейчас количество, по-моему, 20 тыс. мотоциклов», — отметил советник руководителя департамента транспорта Москвы по мотовопросам, организатор фестиваля Дмитрий Хитров.

По официальным данным, количество ДТП с участием мотоциклов в Москве на конец 2025 года снизилось на 14%, несмотря на увеличение числа мотоциклистов, зарегистрированных в столице, — их насчитывается около 110 тыс.

Мотофестиваль привлек людей разного возраста.

«20 лет я ездил на машине, и в этом году я решил пересесть на мотоцикл. После 40 всегда можно сесть первый раз на мото», — рассказал один из участников Сергей.

При этом в рамках мероприятия безопасность остается приоритетом. По словам победителя ралли «Шелковый путь» Алексея Наумова, важно быть внимательным и аккуратным и наслаждаться процессом.

Точка старта и финиша мотофестиваля — смотровая площадка у МГУ, где уже несколько десятилетий собираются московские байкеры. Там можно устраивать заезды, оценивать зрелищные трюки и даже посмотреть выставку мотоэкипировки начиная с прошлого века.

Ранее, 20 августа, сообщалось, что в Госдуме разработали законопроект, которым предлагается разрешить водителям мотоциклов, мопедов и транспорта, перевозящего инвалидов и детей с ограниченными возможностями, перемещаться по выделенным полосам для общественного транспорта. Он предусматривает собой изменения в ст. 12.17 КоАП ПФ.

