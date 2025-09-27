Лавров указал на отсутствие у России намерения нападать на НАТО и ЕС
У России нет и не было намерения нападать на НАТО и Европейский союз (ЕС). Об этом 27 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН).
«У России не было и нет подобных намерений (нападение на НАТО и ЕС. — Ред.). Однако любая агрессия против моей страны получит решительный отпор», — заявил Лавров на выступлении, которое транслировалось на канале UNTV..
Министр отметил, что в НАТО и ЕС не должно быть никаких сомнений в том, что любая агрессия против России получит решительный отпор.
Ранее, 2 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что НАТО и Европейский союз (ЕС) продолжают нагнетать истерию вокруг якобы планов России напасть на Европу. По его словам, любой здравомыслящий человек отдает себе отчет о том, что у РФ нет желания когда-либо нападать на кого-то.
