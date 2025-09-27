Евросоюз не включил российский никель в 19-й пакет санкций
Страны Европейского союза (ЕС) используют для военных нужд российский никель и не намерены вводить ограничения на ввоз металла в рамках 19-го пакета санкций против РФ. Об этом 27 сентября сообщила финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на евродепутатов.
«Мы используем именно российский никель для нужд оборонной промышленности», — приводит слова члена комитета по вопросам безопасности и оборонной политики Европарламента Мерья Кюллёнен телерадиокомпания.
По словам Кюллёнен, в случае отказа от поставок российского никеля цена металла в мире заметно вырастет, что не останется без негативных последствий для отрасли. По информации Yle, в прошлом году закупки никеля из РФ для Евросоюза вышли на $1 млрд, за I квартал 2025 года — примерно на $300 млн.
«Конечно, российский никель важен и для автомобильной, и для сталелитейной промышленности, но я бы сказала, что оборонная промышленность — это определенно главный фактор», — поделилась политик Катри Кулумни.
Ранее, 26 сентября, газета Politico узнала, что Европейская комиссия (ЕК) предложила изменить механизм продления санкций против России, чтобы избежать возможного вето со стороны Венгрии. Комиссия предложила изменить правила продления санкций с единогласного голосования на голосование квалифицированным большинством.
