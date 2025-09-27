Бойцы ВС РФ завладели военной техникой и припасами ВСУ в ДНР
Военнослужащие группировки войск «Восток» завладели военной техникой и припасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе освобождения населенного пункта Новоивановка в Днепропетровской области (ДНР). Об этом 27 сентября сообщили в Минобороны РФ.
При освобождении населенного пункта противник спешно оставил свои позиции. В районе лесополосы были найдены американские бронетранспортеры М113, брошенные украинскими военными.
Уточняется, что экипажи ВСУ покинули эти машины и отступили при попытке ротации. Техника, эвакуированная с поля боя, была передана специалистам для последующей отправки в музей трофейного вооружения.
В Минобороны РФ 26 сентября сообщили, что операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 238-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск «Южная» совместно с расчетами ствольной артиллерии уничтожили опорный пункт ВСУ в ДНР. Уточнялось, что опорный пункт противника находился в населенном пункте Иванополье.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ