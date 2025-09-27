Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской и Полтавской областях
На Украине в Житомирской, Полтавской и Черниговской областях на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом 27 сентября сообщил украинский телеканал ТСН.
«Черниговская область — взрывы. <…> Житомирская, Полтавская область — взрывы», — говорится в сообщениях в Telegram-канале.
Согласно данным оперативной онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Житомирской, Полтавской и Черниговской областях.
Украинское издание «Общественное» 24 сентября сообщило, что в Харькове раздался взрыв. На тот момент воздушная тревога звучала в Харьковской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Одесской областях.
