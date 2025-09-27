Реклама
Горнолыжницу Попову дисквалифицировали на год за нарушение антидопинговых правил

Фото: Российская федерация горнолыжного спорта
Горнолыжница Ярослава Попова дисквалифицирована на один год за нарушение антидопинговых правил. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА)

«Дисциплинарный антидопинговый комитет РАА «РУСАДА» принял решение дисквалифицировать спортсменку Попову Ярославу (вид спорта — горнолыжный спорт) на 12 месяцев», — говорится в публикации.

Поповой 23 года, на чемпионате России – 2025 она стала третьей в слалом‑гиганте и второй в параллельном слаломе.

Восточный пресс: первые пары, новая арена и допинг-скандал в КХЛ
Главные события перед раундом плей-офф в Кубке Гагарина

Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин 21 сентября сообщил, что чемпион России в мужской одиночке Илья Кондратьев не сможет участвовать в мировом первенстве по гребле в Шанхае из-за того, что Международная федерация гребного спорта (World Rowing) не успела своевременно рассмотреть его заявку на получение нейтрального статуса.

