Горнолыжницу Попову дисквалифицировали на год за нарушение антидопинговых правил
Горнолыжница Ярослава Попова дисквалифицирована на один год за нарушение антидопинговых правил. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА)
«Дисциплинарный антидопинговый комитет РАА «РУСАДА» принял решение дисквалифицировать спортсменку Попову Ярославу (вид спорта — горнолыжный спорт) на 12 месяцев», — говорится в публикации.
Поповой 23 года, на чемпионате России – 2025 она стала третьей в слалом‑гиганте и второй в параллельном слаломе.
Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин 21 сентября сообщил, что чемпион России в мужской одиночке Илья Кондратьев не сможет участвовать в мировом первенстве по гребле в Шанхае из-за того, что Международная федерация гребного спорта (World Rowing) не успела своевременно рассмотреть его заявку на получение нейтрального статуса.
