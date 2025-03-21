Восточный пресс: первые пары, новая арена и допинг-скандал в КХЛ

Определились все участники плей-офф Кубка Гагарина и начинают формироваться пары первого раунда. О главных интригах оставшейся части регулярного чемпионата и самых важных событиях перед стартом плей-офф — в материале «Известий».

Допинг в ЦСКА

Пожалуй, главное событие минувших недель — положительный допинг-тест нападающего ЦСКА Владислава Каменева. В крови хоккеиста обнаружили мельдоний, и это может повлечь дисквалификацию аж на четыре года. Вряд ли Каменев принимал этот препарат специально — мельдоний способствует повышению выносливости, но в игровых видах спорта его действие ничтожно. Скорее всего, ошиблись либо врачи, либо сам игрок, но это вряд ли избавит его от наказания.

У Каменева еще год контракта с ЦСКА, но если игрока дисквалифицируют на четыре сезона, у армейского клуба нет никаких причин сохранять его в составе. Играть в соревнованиях под эгидой ИИХФ Каменев не сможет, так что дорога в европейские чемпионаты для него закрыта.

А вот НХЛ законам международной федерации не подчиняется, так что в Северную Америку Владислав поехать вполне может. Так, например, Евгений Кузнецов, будучи дисквалифицированным после чемпионата мира – 2019 на четыре года, продолжал спокойно играть за «Вашингтон».

Каменев проводит не самый удачный сезон, но в любом случае это один из сильнейших двусторонних российских центров. При этом Владислав — кубковый игрок, в двух победных для ЦСКА плей-офф он суммарно набрал 30 очков. Он поиграл в системах «Нэшвилла» и «Колорадо», так что много времени для адаптации в североамериканском хоккее Каменеву не потребуется. Вряд ли он сможет рассчитывать на большой контракт, но в нижние звенья такой игрок пригодился бы многим командам.

Ренессанс СКА

СКА тем временем без своего самого звездного игрока набрал шикарный ход, выиграв четыре матча подряд, причем два из них у непосредственных конкурентов по конференции — минского «Динамо» и ЦСКА. Подняться выше шестой строчки армейцам будет затруднительно, но с такой игрой, как сейчас, на СКА не захочет выходить никто.

В воротах очень уверенно выглядит 19-летний Егор Заврагин — учитывая, что Артемий Плешков после травмы на лед так и не выходил, кажется, в СКА определились с основным вратарем на плей-офф. По крайней мере на начало первого раунда. Армейцы наладили игру в обороне — таких провалов, как, например, в матче с «Ак Барсом» в начале февраля или со «Спартаком» в конце того же месяца, уже нет. Проще в такой ситуации и вратарю.

На Сергее Толчинском уже успели поставить крест — нынешний сезон один из самых высокооплачиваемых нападающих лиги проваливает, порой не попадая в состав. Но ближе к плей-офф 28-й номер СКА воспрял — вернувшись в состав на матч с «Магниткой» (4:2), сделал дубль, а затем довел свою результативную серию до трех матчей. В них Толчинский играл в среднем по 17 минут, суммарно больше 10 минут провел в большинстве — такое доверие пошло на пользу Сергею. Сохранит ли он такой уровень заряженности в играх на вылет? Пока всё это похоже скорее на разовый всплеск.

Новая арена в Екатеринбурге

«Автомобилист» открыл новую «УГМК Арену» с поражения от ЦСКА, но удивило не это — на трибунах хватало свободных мест. До аншлага не хватило около 2 тыс. зрителей, а на следующем матче против «Торпедо» — и того больше. При этом все билеты были раскуплены задолго до начала матчей.

Проблема в Екатеринбурге вполне очевидная — перекупщики выкупают огромную массу билетов сразу после открытия продаж и затем продают по более высокой цене. Далеко не все болельщики готовы переплачивать лишние деньги спекулянтам, как итог — зияющие пустоты на трибуне и потеря антуража. В «Автомобилисте» не видят путей решения этой проблемы и дистанцировались от этого. Остается только догадываться, что будет в плей-офф.

Кто фаворит?

На Западе уже определилась первая пара плей-офф — «Локомотив» сыграет с «Торпедо». Особой интриги в этом противостоянии не видно: ярославцы сильнее будущего оппонента по всем показателям и во всех линиях. Может быть, не так велика разница во вратарской линии, где очень уверенно выглядит Иван Кульбаков из «Торпедо», а Даниил Исаев только приходит в себя после травмы. Но в остальном нижегородцам надеяться не на что.

Кажется, что на третий год в «Торпедо» Игорь Ларионов просто исчерпал себя. Еще по ходу прошлого сезона он отошел от комбинационного хоккея, который прививал команде после назначения, упростив игру. Особых дивидендов это не принесло, и «Торпедо» постепенно превратилось в ничем не примечательную команду. То есть они бы и при прежнем стиле вылетели от «Локомотива», но сделали бы это красиво. Сейчас же ярославцы просто уберут соперника без особых для него шансов, и мы забудем эту серию на следующий день. Тем более учитывая то, какие противостояния ожидаются на Западе в первом раунде.

Второй очевидный фаворит Западной конференции помимо «Локомотива» — московское «Динамо». Команда Алексея Кудашова только за этот месяц уверенно обыграла «Автомобилист», «Локомотив», «Салават Юлаев», ЦСКА и «Авангард». Нисколько не смущает отсутствие вратаря Владислава Подъяпольского, который не играет из-за травмы уже месяц, — Максим Моторыгин выглядит шикарно. Подъяпольский должен вернуться в строй к плей-офф, и тут перед тренерским штабом «Динамо» возникает дилемма: кого ставить в ворота?

Восточную конференцию выиграл «Трактор», и это закономерно, учитывая ту игру, которую показывала команда Бенуа Гру в течение большей части сезона. Вот только не совсем понятен гнев генерального менеджера челябинцев Алексея Волкова по поводу судейства после гостевого поражения от «Ак Барса» (2:6). Понятно, что Волков может себе позволить заплатить 300 тыс. рублей штрафа, но никакого судейского произвола в том матче точно не было. А игр, в которых судьи допускают ошибку в пользу того же «Трактора», также хватает. Качество судейства в лиге действительно оставляет желать лучшего, но предвзятости нет.