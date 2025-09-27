Опубликованы результаты голосования премии «Золотой мяч»

Опубликованы итоги голосования за престижную награду «Золотой мяч» по результатам прошедшего сезона. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба премии в официальном аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

Лидером рейтинга и победителем стал нападающий футбольного клуба (ФК) «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Усман Дембеле. Он набрал 1380 голосов и впервые получил «Золотой мяч».

Вторым стал Ламин Ямаль, нападающий ФК «Барселона», который набрал 1059 голосов. Третьим — Витинья, полузащитник ПСЖ, получивший 703 голоса.

Журнал L'Equipe 22 сентября сообщил, что Дембеле получил награду «Золотой мяч» на церемонии вручения премии. Награждение происходило на сцене театра «Шатле».

Аргентинский футболист Лионель Месси поздравил 23 сентября нападающего ПСЖ Дембеле с получением престижной награды. Он написал в своих социальных сетях, что очень рад за коллегу.

