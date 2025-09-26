Реклама
В ФРГ указали на игнорирование фон дер Ляйен стандартов ЕС о прозрачности

Политолог Фритц: фон дер Ляйен игнорирует стандарты ЕС о прозрачности политиков
Фото: TASS/JESSICA LEE
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен игнорирует стандарты Евросоюза (ЕС) о прозрачности политиков перед гражданами. Об этом 26 сентября сообщила «Известиям» немецкий политик Елена Фритц.

«Так позиционирует себя нынешнее руководство ЕС — как новая аристократия, проповедующая прозрачность, но практикующая непрозрачность, требующая контроля, но сама от него избавляющаяся. Союз, действующий подобным образом, не только теряет доверие своих граждан. Он также теряет свою легитимность», — считает она.

Также Фритц вспомнила ситуацию с удаленной секретной перепиской фон дер Ляйен с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По ее словам, для сотрудников институтов ЕС существуют четкие правила, включая обязательное использование зашифрованных каналов связи. Нарушение этих правил карается дисциплинарно, но к руководству такие меры не применяются.

«Когда председатель комиссии использует личные мессенджеры, а сообщения исчезают, никаких последствий не наступает. Это ясно показывает: прозрачность — не общий принцип в Брюсселе, а вопрос иерархии», — подчеркнула политик.

Кроме того, Фритц также предупредила, что обход защищенных систем создает риски безопасности и превращает Евросоюз в новую аристократию, которая ставит себя выше правил, обязательных для остальных.

На нет и суд есть: оппозиция в ЕП инициирует новый вотум недоверия фон дер Ляйен
Нынешняя попытка отстранения главы Еврокомиссии, вероятнее всего, провалится, но это еще не конец

Накануне депутат Европарламента от Венгрии Кинга Гал сообщила, что вокруг фон дер Ляйен разгорелся скандал из-за ее тайной СМС-переписки с Макроном. Она отметила, что эти сообщения исчезли. Гал подчеркнула, что инцидент вновь подтверждает непрозрачность деятельности ЕК.

11 сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал фон дер Ляйен покинуть занимаемый пост на фоне резких политических высказываний. В феврале газета Politico заявляла, что страны Евросоюза «сыты по горло» попытками главы ЕК руководить внешней политикой объединения.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

