Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен игнорирует стандарты Евросоюза (ЕС) о прозрачности политиков перед гражданами. Об этом 26 сентября сообщила «Известиям» немецкий политик Елена Фритц.

«Так позиционирует себя нынешнее руководство ЕС — как новая аристократия, проповедующая прозрачность, но практикующая непрозрачность, требующая контроля, но сама от него избавляющаяся. Союз, действующий подобным образом, не только теряет доверие своих граждан. Он также теряет свою легитимность», — считает она.

Также Фритц вспомнила ситуацию с удаленной секретной перепиской фон дер Ляйен с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По ее словам, для сотрудников институтов ЕС существуют четкие правила, включая обязательное использование зашифрованных каналов связи. Нарушение этих правил карается дисциплинарно, но к руководству такие меры не применяются.

«Когда председатель комиссии использует личные мессенджеры, а сообщения исчезают, никаких последствий не наступает. Это ясно показывает: прозрачность — не общий принцип в Брюсселе, а вопрос иерархии», — подчеркнула политик.

Кроме того, Фритц также предупредила, что обход защищенных систем создает риски безопасности и превращает Евросоюз в новую аристократию, которая ставит себя выше правил, обязательных для остальных.

Накануне депутат Европарламента от Венгрии Кинга Гал сообщила, что вокруг фон дер Ляйен разгорелся скандал из-за ее тайной СМС-переписки с Макроном. Она отметила, что эти сообщения исчезли. Гал подчеркнула, что инцидент вновь подтверждает непрозрачность деятельности ЕК.

11 сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал фон дер Ляйен покинуть занимаемый пост на фоне резких политических высказываний. В феврале газета Politico заявляла, что страны Евросоюза «сыты по горло» попытками главы ЕК руководить внешней политикой объединения.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ