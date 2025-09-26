Аналитик подсчитал продажи Lada Vesta за 10 лет

Реклама
Целиков: за 10 лет продажи Lada Vesta составили около 900 тыс. автомобилей
Фото: ТАСС/Павел Ворожцов
За 10 лет со старта производства модели Lada Vesta ее продажи составили около 900 тыс. единиц. Об этом в своем Telegram-канале 26 сентября рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Первый серийный автомобиль Lada Vesta сошел с конвейера 25 сентября 2015 года. За последующий год продажи составили 52,4 тыс. единиц, а уже в 2018 году достигли 104,2 тыс. единиц.

В 2022-м реализация снизилась до 32,8 тыс. единиц, это худший для Vesta результат за время ее существования. Лучший был достигнут по итогам 2024 года — 123,2 тыс. проданных автомобилей. За первые восемь месяцев 2025-го показатель составил 55,9 тыс. машин. С учетом экспорта и спецучета всего было произведено и продано порядка 900 тыс. автомобилей Lada Vesta, указал аналитик.

Сейчас Lada Vesta продается в кузовах седан, Cross-седан, универсал SW и приподнятый универсал SW Cross, а также в двух модификациях Sportline. Цена седана варьируется от 1,24 млн до 1,82 млн рублей, флагманская SW Cross со всеми опциями обойдется в 1,95 млн рублей.

Шестое чувство: что дала флагману АвтоВАЗа трансмиссия из КНР
На тесте «Известий» Lada Vesta Cross с шестиступенчатой «механикой»

Ранее, 22 сентября, стало известно, что с января по август текущего года в России было реализовано 792 бизнес-седана Lada Aura. За последние четыре месяца (с мая по август) объем продаж этой модели превышает 100 единиц.

