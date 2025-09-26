Обвиняемый в даче ложных показаний экс-глава ФБР заявил о своей невиновности

Реклама
Бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми, которому были предъявлены обвинения в даче ложных показаний по делу о распространении заведомо лживых сведений о якобы вмешательстве РФ в президентские выборы США 2016 года, 25 сентября заявил о своей невиновности.

«Мое сердце разрывается за (американское. — Ред.) министерство юстиции, но я глубоко верю в федеральную судебную систему. Я не виновен, так что давайте проведем суд», — сказал он в видеообращении, которое было опубликовано на его личной странице в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Кадровый федрезерв: конфликт между Трампом и главой ФРС может подорвать роль доллара
Действительно ли регулятор в США рискует потерять независимость и почему о роли центробанков сейчас спорят во всех концах мира

Телеканал ABC News в этот же день узнал, что в заявлении, которое было опубликовано прокуратурой США по Восточному округу штата Вирджиния, были описаны обвинения, выдвигаемые Коми. Отмечалось, что в случае, если они подтвердятся, бывшему главе ФБР будет грозить до пяти лет заключения.

Президент США Дональд Трамп 30 августа сообщил о возможном аресте Коми и бывшего главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Бреннана за фейки о якобы вмешательстве Москвы в процесс выборов 2016 года. Он назвал перечисленных фигурантов очень-очень больными людьми.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

