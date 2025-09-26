СМИ сообщили о предъявлении обвинений экс-директору ФБР Джеймсу Коми

Экс-директору Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймсу Коми предъявлены обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию. Об этом 26 сентября сообщил телеканал ABC News со ссылкой на заявление прокуратуры США.

«В заявлении, опубликованном прокуратурой США по Восточному округу Вирджинии, говорится, что в случае признания виновным Коми грозит до пяти лет лишения свободы», — говорится в публикации.

Уточняется, что обвинения экс-директору ФБР были выдвинуты после того, как американский лидер Дональд Трамп отстранил от должности федерального прокурора Восточного округа Вирджинии Эрика Сиберта, который усомнился в необходимости возбуждения дела против Коми.

Трамп 30 августа заявил, что бывшие главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан и ФБР Джеймс Коми могут быть арестованы в связи с распространением ложных сведений о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

