«Красный шелк» вошел в топ-5 фильмов в китайском прокате

По итогам первых трех недель проката на территории Китая детективный экшен «Красный шелк» вошел в топ-5 фильмов по количеству сборов в кинотеатральном прокате. За это время фильм собрал более $1,5 млн и составил достойную конкуренцию китайским картинам, сообщили 26 сентября создатели ленты.

Показы в Китае идут в том числе с использованием технологии CINITY, которая получает широкое распространение в стране. Эта технология дает возможность смотреть фильм со скоростью 120 кадров в секунду (при обычной частоте 24 кадра в секунду), что, в свою очередь, позволяет сделать картинку суперреалистичной и дает полное погружение в действие.

Работа над второй частью картины — «Черный шелк» — стартует в Китае уже зимой.

Генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова 23 сентября сообщила, что российско-китайский фильм «Красный шелк» продемонстрировал впечатляющие результаты всего за две с небольшим недели широкого проката в Китае.

Российско-китайский исторический блокбастер «Красный шелк» 6 сентября вышел в широкий прокат в Китае. Тогда же китайские зрители поделились своими впечатлениями после просмотра картины. Показ фильма продлится до 10 октября.

Фильм создан при участии «НМГ Кинопрокат» — компании, которая входит в холдинг «Национальная Медиа Группа». Дистрибьютором картины в Китае является крупнейшая кинокорпорация China Film Group. В Китае фильм получил статус национального.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ