Ростовой резерв: в ЦБ исключили переход экономики России в стадию рецессии

Имеющиеся статистические сведения вместе с прогнозными расчетами показывают, что в 2025 году вероятность перехода российской экономики в фазу рецессии отсутствует, заявил журналистам на коммуникационной сессии по разъяснению денежно-кредитной политики советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. Какие ключевые макроэкономические факторы позволяют исключить вероятность рецессии, а также какие сектора экономики будут драйверами роста в ближайшие два года, разбирались «Известия».

Причины стабильности

В Центробанке «Известиям» напомнили, что в среднесрочном прогнозе Банка России нет признаков рецессии в ближайшие годы. Экономика за первые восемь месяцев показала прирост около одного процента, сказал «Известиям» старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. При таком результате даже слабые показатели в оставшиеся месяцы вряд ли способны свести годовой итог к минусу — для этого потребовался бы очень сильный внешний удар. Кроме того, статистические данные имеют особенность корректироваться со временем: предварительные цифры деловой активности позже обычно пересматриваются в сторону повышения. Поэтому через несколько месяцев начало года, скорее всего, будет выглядеть более успешным, чем казалось изначально.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Я бы ожидал прироста ВВП за полный 2025 год чуть выше 1% и инфляции декабрь к декабрю на уровне около 6%, — сообщил эксперт. — 2026 год вполне может показать более высокий реальный рост ВВП, но не кардинально более высокий. По-прежнему действуют многие ограничения, среди которых одним из важнейших является жесткий рынок труда. Полностью исключить вероятность рецессии невозможно, ведь из истории и собственного опыта мы знаем, что рецессии случаются и часто их наступление незаметно до самого последнего момента. В настоящий момент рецессия — событие из стресс-сценария.

За последние четыре года накопленный рост реальных инвестиций составил 36%, сообщил «Известиям» управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. На фоне этого российская экономика вряд ли войдет в рецессию, однако и дезинфляционный сценарий мы вряд ли увидим.

— Скорее всего, в 2026 году мы увидим рост в 1,5%, но вряд ли больше, так как высокая ставка не даст частному бизнесу активно развиваться. Надежда есть на 2027 год, где рост может составить 2–2,5%. Следует заметить, что этот рост очень маленький и сильно ниже того, который требуется российской экономике как развивающемуся рынку, — считает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Экономика вышла на «новое плато» и показывала устойчивый, хотя и умеренный, рост, заявил «Известиям» Максим Максимов, доцент кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ им. Г.В. Плеханова. Несмотря на высокие расходы, бюджет сохраняет приемлемый уровень дефицита (в районе 2,1%) благодаря своевременным действиям правительства. Это дает возможность для гибкой бюджетной политики и поддержки ключевых отраслей без резкого наращивания госдолга.

Ключевые сферы

Рецессия для государства является своеобразной «красной чертой», пересекать которую нельзя ни при каких обстоятельствах, сказал «Известиям» Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии. Экономический блок совместно с Центральным банком обладает всеми средствами, позволяющими предотвратить наступление такого сценария.

— Против рецессии в ближайшие месяцы будет работать снижение ключевой ставки ЦБ, — считает эксперт. — Если этого окажется недостаточно, есть два других механизма: это бюджетные инвестиции и ускоренный рост оплаты труда в бизнесе вместе с индексацией доходов пенсионеров. В результате основным фактором, поддерживающим рост в 2025–2026 годах, вероятно, останется потребительский спрос, и государство имеет возможность влиять на его объем.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Помимо мер денежно-кредитного регулирования, по его словам, ускорению роста будут способствовать те отрасли, которые больше всего выигрывают от снижения ключевой ставки или относительно меньше зависят от вложений в реальные активы.

— Это финансовая и профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, — подчеркнул эксперт. — Также рост затронет многие отрасли обрабатывающей промышленности, особенно те, что получают поддержку по линии оборонных расходов, отчасти — строительство и сельское хозяйство. Строительство будет стимулироваться смягчением денежно-кредитной политики, а сельское хозяйство — сохраняющимся платежеспособным спросом населения.

За время действия санкций российская экономика приобрела значительный опыт функционирования в нестабильных макроэкономических условиях, заявил «Известиям» старший научный сотрудник Института региональной экономики и межбюджетных отношений Финансового университета при правительстве РФ Андрей Жуковский. На практике были опробованы такие механизмы, как гибкое изменение ключевой ставки, проведение валютных интервенций, аккуратные шаги регулятора на международных финансовых площадках, выборочное регулирование сегмента ценных бумаг, а также постоянное совершенствование законодательной базы в соответствии с актуальными реалиями.

— Как ключевые факторы я бы отметил золотовалютные резервы, сформированный Фонд национального благосостояния, своевременные и слаженные действия Центрального банка, Министерства финансов и других органов государственной власти, кто отвечает за денежно-кредитную политику, — сказал эксперт. — В совокупности это позволяет нам своевременно реагировать на самые серьезные вызовы.

Фото: Global Look Press/Wosunan Photostory

В ближайшие два года, по его мнению, основным источником экономического подъема станут компании, уже сегодня обеспечивающие промышленности движение к технологической независимости, работающие в сфере импортозамещения и имеющие портфель долгосрочных заказов на продукцию с высокой добавленной стоимостью. В частности, это касается авиастроения, судостроения, цифровых технологий и IT-решений в финансовой сфере, ориентированных как на бизнес, так и на государство. Особое значение также играет пищевая отрасль и связанные с ней направления сельскохозяйственного производства.

Возможные барьеры

Главным источником риска выступает стремительная изменчивость ситуации на мировых валютных и товарных рынках, уверен Андрей Жуковский. Следствием этого может стать рост конкуренции за доступ к масштабным рынкам сбыта как сырьевых, так и наукоемких товаров.

— Наша страна традиционно здесь борется за место под солнцем и сможет составить достойную конкуренцию, особенно при наращивании объемов импортозамещения и постепенной локализации высокотехнологичных производств внутри страны, — считает Андрей Жуковский.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Есть два основных риска, заметил Александр Абрамов. По его мнению, первый заключается в том, что снижение темпов денежно-кредитного регулирования или умеренное смягчение бюджетной политики способны вызвать новый всплеск инфляции, что, в свою очередь, приведет к длительному сохранению высокой ключевой ставки. Второй риск, по его словам, связан с возможным дальнейшим уменьшением экспортных доходов России из-за неблагоприятной мировой конъюнктуры и действия санкций на энергоресурсы и другие товары, предназначенные для экспорта.