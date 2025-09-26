НМГ и ЦСП «Платформа» подвели итоги рейтинга кино с высоким социальным эффектом

Национальная Медиа Группа (НМГ) и ЦСП «Платформа» подвели итоги ежегодного рейтинга кино с высоким социальным эффектом. По итогам 2024 года и I квартала 2025 года топ-3 кинопродуктов с высоким социальным воздействием и при этом с высокими охватами возглавили сериалы: «Ландыши. Такая нежная любовь», «Трасса» и «Обоюдное согласие – 2». При этом 90% российских зрителей положительно оценивают качество российского кино в целом.

Топ-10 лидеров социального воздействия: от «Ландышей» до «Подслушано в Рыбинске». Всего в рейтинг вошло 33 фильма и сериала, которые имеют высокие охваты просмотров и при этом затрагивают общественно значимую тематику. Десятку лидеров возглавили «Ландыши. Такая нежная любовь». Он стал лидером по эмоциональной вовлеченности: 52% отметили «чувство радости» и «светлого чувства», 44% — «надежду», 33% — «веселье и смех», 32% — «воодушевление». 72% считают, что сериал «заставляет задуматься, меняет взгляды», 79% — что в нем актуализированы значимые социальные проблемы; «Трасса»; «Обоюдное согласие – 2»; «Папины дочки. Новые»; «Неверные»; «Между нами химия»; «Манюня: Приключения»; «Любопытная Варвара»; «Плакса 2»; «Подслушано в Рыбинске».

Современный зритель всё чаще ищет в кино не только развлечение, но и смысл. 65% россиян предпочитают смотреть фильмы и сериалы, в которых заложен социальный посыл. 68% респондентов признались, что хотя бы однажды российский фильм заставил их по-новому взглянуть на важные жизненные вопросы.

При этом 90% зрителей положительно (высоко + средне) оценивают качество российского кино в целом, а эксперты отмечают стабилизацию качества фильмов и сериалов.

В топ-5 актуальных социальных тем, которые надо освещать в кино, по мнению зрителей вошли: патриотизм и военная тематика. Потенциально интересными темами здесь видят: военные действия, героизм участников, адаптацию людей с фронтовым опытом к повседневной жизни, жизнь людей на новых территориях во время СВО, семьи участников СВО, историю новых территорий; недопустимость насилия и буллинга; нравственные ценности: добро, уважение; семейные ценности и воспитание детей; зависимости и вредные привычки.

При этом ключевым условием становится не столько сам выбор темы, сколько ее подача: зрителю важно, чтобы сложные вопросы звучали честно и без нравоучений; серьезно и не тяжело; эмоционально и без манипуляций.

Интересно, что ключевым запросом для зрителей стала честность: правда о жизни без приукрашивания и страха, простые истории про обычных людей.

Современные сказки и фантастические фильмы, такие как «Огненный лис», «Сто лет тому вперёд» и «Бременские музыканты», становятся важным инструментом социально преобразующего воздействия через призму вымышленного мира. Опираясь на глубинные архетипы и базовый культурный код, эти картины эффективно доносят до зрителей важные социальные идеи, используя воспитательную функцию жанра и семейный формат, который позволяет охватить разные аудитории.

«Российский кинематограф сегодня — это не просто развлечение, а мощный инструмент социальных изменений. Наше исследование подтверждает: зрители ждут от кино не только ярких эмоций, но и глубоких смыслов, способных вдохновлять, объединять и даже менять жизнь к лучшему. Важно понимать, что социально преобразующий контент перестал быть нишевым — он проникает в массовые жанры, от комедий до фантастики, и это тренд, который задает новые стандарты для всей индустрии», — сказала генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Исследование проводилось в апреле 2025 года. В опросе приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет и 20 экспертов в области кинопроизводства, представители НКО. В рамках исследования были проведены две фокус-группы со зрителями старше 18 лет и зрителями-подростками (от 12 до 18 лет).