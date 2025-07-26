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Дегтярев отметил достижения Ростовской области в сфере спорта

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Фото: t.me/Михаил Дегтярев
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Министр спорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев 26 июля в ходе рабочей поездки в Ростовскую область провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Юрием Слюсарем и обсудил с ним реализацию федеральных программ в сфере физической культуры и спорта.

В рамках поездки министр также посетил объекты спортивной инфраструктуры. Так, в рамках федеральных проектов был построен крытый футбольный манеж и комплекс специализированных трасс для занятий велоспортом в Ростове-на-Дону, а также центр тяжелой атлетики им. В.И. Алексеева в городе Шахты.

«Мы осмотрели несколько крупных объектов. Во-первых, дворец гандбольный, который сегодня эксплуатируется училищем олимпийского резерва. <...> В целом училище является кузницей кадров для сборных команд и Ростовской области, и России по 17 видам спорта. Сегодня вот посмотрели завершающий этап строительства ростовского Дворца спорта, всё сделано на высшем уровне», — отметил он.

Дегтярев подчеркнул, что регион достиг всех целевых показателей государственной программы «Спорт России». По итогам 2024 года вовлеченность населения в занятия спортом превысила 60%, аналогичный показатель у обеспеченности спортивными сооружениями. Также зафиксирован рост в области инклюзивного спорта: регулярно занимаются физической культурой около 42% лиц с ограниченными возможностями здоровья, более 50% спортобъектов адаптированы для этой категории граждан.

Особое внимание на встрече уделили развитию школьного спорта. Во всех общеобразовательных учреждениях области действуют спортивные клубы, в которых занимается около 120 тыс. учеников. В то же время обсуждалась необходимость расширения перечня спортивных организаций, дающих гражданам право на налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги: сейчас в перечень включено только около 5% спортивных организаций региона.

Министр в ходе поездки также вручил награды спортсменам и тренерам: 32 человека получили почетные знаки и удостоверения «Мастер спорта России», трое — удостоверения спортивных судей всероссийской категории, 33 участника — золотые знаки ГТО. Благодарности от Минспорта РФ получили 11 работников отрасли.

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17 июля Дегтярев заявил, что Россия внесла огромный вклад в развитие мирового олимпийского движения, теперь цель — полноценное возвращение в олимпийскую семью как национальной сборной с флагом и гимном. По словам министра, для этого нужно отстаивать интересы российских спортсменов на всех фронтах.

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