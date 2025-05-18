Мантуров допустил возвращение зарубежных брендов в РФ ради повышения конкуренции

Возвращение зарубежных брендов на российский рынок возможно, если это поспособствует повышению конкуренции. Об этом 18 мая сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Если мы заинтересованы в более широкой номенклатуре и в повышении конкуренции, то мы будем руководствоваться таким принципом», — цитирует его ТАСС.

По мнению вице-премьера, в данной ситуации российские власти могут руководствоваться принципом экономической целесообразности.

Депутат Госдумы Николай Арефьев 15 мая сообщил об отсутствии на текущий момент специальных критериев, на основании которых можно было бы запретить возвращение в Россию ушедших компаний. Он также выразил мнение, что наиболее верным решением был бы полный запрет на возвращение таких брендов. По его словам, это могло бы поспособствовать развитию экономики РФ и собственного производства.

До этого, 13 мая, президент РФ Владимир Путин сообщил о личных обращениях крупных зарубежных компаний к нему с просьбой позволить им вернуться на российский рынок. По его словам, одних извинений от западных брендов будет недостаточно, особенно в тех случаях, когда зарубежные бизнесмены перечисляли деньги на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).