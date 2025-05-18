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Мантуров допустил возвращение зарубежных брендов в РФ ради повышения конкуренции

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Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
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Возвращение зарубежных брендов на российский рынок возможно, если это поспособствует повышению конкуренции. Об этом 18 мая сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Если мы заинтересованы в более широкой номенклатуре и в повышении конкуренции, то мы будем руководствоваться таким принципом», — цитирует его ТАСС.

По мнению вице-премьера, в данной ситуации российские власти могут руководствоваться принципом экономической целесообразности.

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Депутат Госдумы Николай Арефьев 15 мая сообщил об отсутствии на текущий момент специальных критериев, на основании которых можно было бы запретить возвращение в Россию ушедших компаний. Он также выразил мнение, что наиболее верным решением был бы полный запрет на возвращение таких брендов. По его словам, это могло бы поспособствовать развитию экономики РФ и собственного производства.

До этого, 13 мая, президент РФ Владимир Путин сообщил о личных обращениях крупных зарубежных компаний к нему с просьбой позволить им вернуться на российский рынок. По его словам, одних извинений от западных брендов будет недостаточно, особенно в тех случаях, когда зарубежные бизнесмены перечисляли деньги на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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