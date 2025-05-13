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Путин сообщил о личных просьбах зарубежных брендов о возвращении на рынок РФ

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Фото: РИА Новости/POOL/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 13 мая рассказал, что к нему поступают личные обращения от крупных зарубежных брендов с просьбой позволить им вернуться на российский рынок.

Он напомнил, что некоторые зарубежные компании уходили из России буквально «со слезами».

«Ну мы видим, на меня выходит крупный бизнес, хотят вернуться. Ну ради бога, пожалуйста. Но здесь очень важно, <...> во-первых, нам нужно посмотреть, кто как себя вел. <...> Кто-то нахамил, оскорблял нас, ну пускай сидит там где-то, бог с ними», — сказал глава государства.

Как отметил российский лидер, для возврата на рынок РФ одних извинений от западных брендов будет недостаточно, особенно в тех случаях, когда зарубежные бизнесмены перечисляли деньги на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). К возвращению зарубежных компаний следует подходить прагматически, учитывая интересы России, подчеркнул Путин.

Президент добавил, что новые российские бренды сейчас появляются сотнями и даже тысячами, при этом качество их продукции зачастую лучше, чем у зарубежных конкурентов.

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6 мая глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что ведомство пока не получало заявок на возвращение от иностранных компаний, ушедших из России. Министр подчеркнул, что в целом в правительстве заинтересованы, чтобы бизнес возвращался, поскольку приток иностранного капитала приведет к улучшению климата и конкуренции в стране. К тому же были бренды, которые уходили и оставляли возможность вернуться.

Ранее, 29 апреля, стало известно, что покинувшим Россию иностранным инвесторам и заключившим при этом опцион (обратный выкуп акций в перспективе) с отечественными партнерами могут запретить сделку по возврату акций предприятия. На следующий день газета Financial Times написала, что зарубежные компании массово обращаются к юристам, чтобы узнать, смогут ли они вернуться на российский рынок.

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