Посол РФ в Ватикане возглавил российскую делегацию на интронизации Льва XIV

Российскую делегацию на церемонии интронизации папы римского Льва XIV возглавил посол РФ в Ватикане Иван Солтановский. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.

«Посол РФ в Ватикане Иван Солтановский возглавил российскую делегацию на церемонии инаугурации нового понтификата и интронизационной мессе папы римского Льва XIV», — говорится в сообщении.

Уточняется, что министр культуры РФ Ольга Любимова, которая должна была возглавить делегацию, не смогла принять участие в церемонии по техническим причинам, связанным с несогласованностью воздушного маршрута.

10 мая Ватикан представил герб нового папы римского. Уточняется, что девиз понтифика уходит корнями в августинскую традицию: In Illo uno unum — «В Едином мы едины».

Кардинал Роберт Прево из США был избран новым папой римским 8 мая. Он стал первым американским кардиналом с латиноамериканскими корнями, префектом дикастерии по делам епископов, представителем ордена августинцев. В качестве понтифика он принял имя Лев XIV.