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Глава Минкульта Любимова представит РФ на интронизации папы Льва XIV

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Фото: Vatican Media/Elisabetta Trevisan/­Handout via REUTERS
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Российскую делегацию на инаугурационной мессе папы римского Льва XIV в Ватикане возглавит министр культуры РФ Ольга Любимова. Ее фамилия 17 мая значится в списке делегаций, распространенном службой печати Святого престола, пишет ТАСС.

Церемония вступления в должность нового понтифика состоится в воскресенье, 18 мая. Всего заявлено более 150 делегаций. Министр культуры РФ присутствовала от России также на похоронах предыдущего папы римского, Франциска.

США на церемонии в Ватикане представят вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, который также проведет там встречу с руководством государственного секретариата Ватикана.

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Ранее, 10 мая, сообщалось, что Ватикан представил герб нового папы римского. Уточняется, что девиз понтифика уходит корнями в августинскую традицию: In Illo uno unum — «В Едином мы едины».

Кардинал Роберт Прево из США был избран новым папой римским 8 мая. Он стал первым американским кардиналом с латиноамериканскими корнями, префектом дикастерии по делам епископов, представителем ордена августинцев. В качестве понтифика он принял имя Лев XIV.

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