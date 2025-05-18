Папа римский Лев XIV официально вступил в должность

Папа римский Лев XIV 18 мая официально вступил в должность, получив «перстень рыбака» и паллий (шерстяную ленту с вышитыми крестами), которые являются символами папской власти. Этот древний ритуал ознаменовал официальное начало понтификата 267-го папы римского.

На инаугурацию (интронизацию) понтифик прибыл на папамобиле, проехав по площади Святого Петра. После Лев XIV отправился помолиться на могилу первого епископа Рима апостола Петра, а затем вернулся назад к собору для торжественной мессы, частью которой является интронизация.

Тысячи верующих и туристов собрались на площади в Ватикане. На церемонии присутствовали свыше 150 делегаций, в числе которых крупные представительства из Италии, Перу — страны, где Лев XIV был миссионером и получил гражданство, а также из США — его родины. Представлены разные христианские конфессии, включая Константинопольский патриархат.

Ранее, 10 мая, сообщалось, что Ватикан представил герб нового папы римского. Уточняется, что девиз понтифика уходит корнями в августинскую традицию: In Illo uno unum — «В Едином мы едины».

Кардинал Роберт Прево из США был избран новым папой римским 8 мая. Он стал первым американским кардиналом с латиноамериканскими корнями, префектом дикастерии по делам епископов, представителем ордена августинцев. В качестве понтифика он принял имя Лев XIV.