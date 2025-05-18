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В США назвали возможные последствия разговора Трампа и Путина для Украины

Эксперт Дэвис: Трамп и Путин могут договориться о невыгодной для Украины сделке
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп во время предстоящего телефонного разговора могут договориться о заключении невыгодной для Украины сделки. Об этом в субботу, 17 мая, заявил полковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

«Хорошей сделки для Украины нет и не будет: либо останется только невыгодная, либо может стать даже хуже», — сказал он в видео, опубликованном на своем YouTube-канале.

Бывший полковник предположил, что 19 мая, когда состоится телефонный разговор между главами государств, может стать по-настоящему «большим днем».

По словам Дэвиса, Киеву останется или принять условия переговоров, или продолжить боевые действия. Однако второй выбор закончится для Украины поражением, заключил эксперт.

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Ранее в этот же день Трамп заявил о намерении провести телефонный разговор с Путиным в понедельник, 19 мая. Американский лидер уточнил, что темами беседы станут урегулирование конфликта на Украине и торговые вопросы.

После госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в настоящее время определяются возможные дата и место встречи президента с американским лидером. Он добавил, что Трамп хочет проведения встречи как можно скорее.

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