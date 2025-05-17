Рубио сообщил об обсуждениях даты и места встречи Путина и Трампа

В настоящее время определяются возможные дата и место встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом в субботу, 17 мая, заявил госсекретарь США Марко Рубио в программе телеканала CBS News Face The Nation.

«Механика организации такой встречи потребует определенных усилий. Поэтому я не могу сказать, что [именно] планируется в настоящий момент с точки зрения выбора места и даты», — сказал он, фрагмент интервью опубликован на странице программы в соцсети X (бывш. Twitter).

По словам Рубио, Трамп не только считает встречу необходимой, но и хочет ее проведения «как можно скорее».

«Сейчас речь идет о том, чтобы собрать всех вместе, определить место и время и понять, чему встреча будет посвящена», — заключил госсекретарь США.

Ранее в этот же день Трамп заявил о намерении провести телефонный разговор с Путиным в понедельник, 19 мая. Американский лидер уточнил, что темами беседы станут урегулирование конфликта на Украине и торговые вопросы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, в беседе с «Известиями» сообщил, что телефонный разговор между американским лидером и президентом РФ готовится.