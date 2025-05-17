Реклама
Прямой эфир
Армия
Силы ПВО уничтожили 21 БПЛА над тремя областями РФ и Черным морем
Мир
Reuters сообщило о срочной замене ПО для 6 тыс. самолетов Airbus
Мир
Французский политик Филиппо заявил о подготовке ЕС плана по спасению Зеленского
Мир
Венесуэла осудила заявление Трампа о закрытии воздушного пространства над страной
Мир
Reuters сообщило о встрече делегаций США и Украины 30 ноября
Мир
Сийярто заявил о суверенной внешней политике без разрешений со стороны ЕС
Мир
The Times сообщила о поддержке США заявлений Путина о незаинтересованности ЕС в мире
Спорт
«Балтика» в меньшинстве обыграла ФК «Спартак»
Общество
Захарова назвала умершую Чешкову представителем классической школы журналистики
Мир
NYT сообщила о раздражении Трампа и его администрации из-за поведения Ермака
Мир
В США уличили НАТО и ЕС в попытках саботировать мирный план Трампа по Украине
Мир
На Украине планируют ликвидировать провалившийся род штурмовых войск ВСУ
Общество
Журналист издания «Вокруг света» Лидия Чешкова умерла в возрасте 92 лет
Мир
Директива по Airbus A320 не коснулась российских авиакомпаний
Мир
Протоиерей Шкиль указал на признаки умышленного отравления митрополита Феодосия
Спорт
«Монако» Головина обыграл ПСЖ Сафонова со счетом 1:0 в Лиге 1
Мир
Британский драматург и режиссер Том Стоппард скончался в возрасте 88 лет
Сюжет:

Рубио сообщил об обсуждениях даты и места встречи Путина и Трампа

0
EN
Фото: TASS/AP/Alex Brandon
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В настоящее время определяются возможные дата и место встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом в субботу, 17 мая, заявил госсекретарь США Марко Рубио в программе телеканала CBS News Face The Nation.

«Механика организации такой встречи потребует определенных усилий. Поэтому я не могу сказать, что [именно] планируется в настоящий момент с точки зрения выбора места и даты», — сказал он, фрагмент интервью опубликован на странице программы в соцсети X (бывш. Twitter).

По словам Рубио, Трамп не только считает встречу необходимой, но и хочет ее проведения «как можно скорее».

«Сейчас речь идет о том, чтобы собрать всех вместе, определить место и время и понять, чему встреча будет посвящена», — заключил госсекретарь США.

Шаг на встрече: итоги первых за три года переговоров России и Украины
Первый раунд контактов в Стамбуле состоялся — что дальше

Ранее в этот же день Трамп заявил о намерении провести телефонный разговор с Путиным в понедельник, 19 мая. Американский лидер уточнил, что темами беседы станут урегулирование конфликта на Украине и торговые вопросы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, в беседе с «Известиями» сообщил, что телефонный разговор между американским лидером и президентом РФ готовится.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025