Синоптики спрогнозировали облачность и небольшой дождь в Москве 18 мая
Облачно, небольшой дождь, местами умеренный — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 18 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +19 до +21 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до +10.
В Московской области днем будет от +17 до +22 градусов, а ночью температура может упасть до +7.
Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 5–10 м/c, местами порывы до 15 м/c.
Атмосферное давление составит 743 мм рт. ст.
Ранее, 16 мая, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что ночь в Москве на 16 мая стала самой теплой с начала текущего месяца. Он отметил, что, по данным базовой метеостанции города на ВДНХ, минимальная температура воздуха в Москве не опускалась ниже +10,4 градуса.