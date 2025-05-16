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Ночь в Москве на 16 мая стала самой теплой с начала месяца

Леус: прошлой ночью минимальная температура воздуха в Москве не опускалась ниже +10,4
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Фото: ТАСС/Олег Елков
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Минувшая ночь в Москве на 16 мая стала самой теплой с начала текущего месяца. Об этом 16 мая заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В течение прошедшей ночи минимальная температура воздуха в Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, не опускалась ниже +10,4 [градуса] — это самый высокий показатель нынешнего мая», — написал он в своем Telegram-канале.

Уточняется, что на других метеостанциях ночной минимум составил от +7,7 градуса в Бутово до +12 на Балчуге. В Московской области минимальная температура достигала от +5,7 градуса в Электростали до +10,7 градуса в Дмитрове.

Как уточнил Леус, в выходные температура воздуха ожидается +6...+11 градусов.

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В этот же день аналитики «Яндекс Погода» рассказали «Известиям», что 17 и 18 мая в Москве будет преимущественно облачная погода. В воскресенье также возможно выпадение осадков.

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