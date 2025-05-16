Ночь в Москве на 16 мая стала самой теплой с начала месяца
Минувшая ночь в Москве на 16 мая стала самой теплой с начала текущего месяца. Об этом 16 мая заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«В течение прошедшей ночи минимальная температура воздуха в Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, не опускалась ниже +10,4 [градуса] — это самый высокий показатель нынешнего мая», — написал он в своем Telegram-канале.
Уточняется, что на других метеостанциях ночной минимум составил от +7,7 градуса в Бутово до +12 на Балчуге. В Московской области минимальная температура достигала от +5,7 градуса в Электростали до +10,7 градуса в Дмитрове.
Как уточнил Леус, в выходные температура воздуха ожидается +6...+11 градусов.
В этот же день аналитики «Яндекс Погода» рассказали «Известиям», что 17 и 18 мая в Москве будет преимущественно облачная погода. В воскресенье также возможно выпадение осадков.