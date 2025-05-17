В Дагестане при падении автомобиля с обрыва погиб водитель
В Дагестане 79-летний водитель погиб, когда автомобиль упал с обрыва. Об этом в субботу, 17 мая, сообщили в пресс-службе регионального МВД РФ.
«На 41-м км автодороги Буйнакск – Гимры – Чирката 79-летний водитель, управляя автомобилем Chery S12, не справился [с управлением], съехал с дороги и опрокинулся в обрыв высотой 15 м», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Мужчину со множеством травм госпитализировали, но в больнице он скончался.
В тот же день ДТП с автобусом произошло на 36-м км федеральной трассы М-5 в Раменском районе Подмосковья. По данным региональной прокуратуры, на трассе произошло столкновение грузовика с легковым автомобилем, позднее в них влетел автобус. При ДТП пострадали 14 человек, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. По факту столкновения было возбуждено уголовное дело.