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Фицо заявил о намерении поддержать референдум об отмене санкций против РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 17 мая в эфире программы «Субботние диалоги» заявил, что поддержит референдум по вопросу отмены антироссийских санкций в своей стране, если такое голосование состоится.

«Если такой референдум состоится, я спокойно его поддержу. Если говорить за себя, то да, я его поддержу», — заявил Фицо.

Глава правительства Словакии подчеркнул, что санкции против России нередко вредят самому Евросоюзу.

«Вам нужно понять — если санкции были направлены на прекращение поставок определенных товаров в Российскую Федерацию, то я не знаю. Россия очень быстро адаптировалась», — отметил он.

«Я держу кулаки за президента Трампа и президента Путина»
Премьер-министр Республики Словакии Роберт Фицо — об урегулировании украинского конфликта, переговорах с РФ по газу и планах посетить Москву

22 апреля словацкий активист и председатель партии DOMOV («Дом — национальная партия») Павол Слота заявил, что петиция о референдуме против санкций в отношении РФ собрала установленный законом лимит в 350 тыс. подписей. Всего документ подписали 356 593 гражданина.

Позднее, 5 мая, внепарламентская партия Словацкого движения возрождения (СДВ) передала петицию с просьбой провести референдум об отказе от антироссийских санкций в канцелярию президента страны Петера Пеллегрини. Как отметил 6 мая в разговоре с «Известиями» старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, желание граждан Словакии провести референдум об отмене антироссийских санкций говорит о том, что рестрикции действовали вопреки экономике и общественной жизни страны.

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