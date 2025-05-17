Рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг США
Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный кредитный рейтинг США. Переход на одну ступень отражает значительное увеличение госдолга и процентных выплат за последнее десятилетие, передает телеканал «Известия». На оценку также повлияли процентные платежи, которые превышают показатели стран с аналогичным рейтингом.
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