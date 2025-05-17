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Рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг США

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Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный кредитный рейтинг США. Переход на одну ступень отражает значительное увеличение госдолга и процентных выплат за последнее десятилетие, передает телеканал «Известия». На оценку также повлияли процентные платежи, которые превышают показатели стран с аналогичным рейтингом.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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