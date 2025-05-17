Путин издал указ об упрощении получения гражданства РФ для Абхазии и Южной Осетии

Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства. Такая возможность теперь предоставляется жителям Абхазии и Южной Осетии, сообщает телеканал «Известия». При этом упрощенная система доступна тем, кто имел статус гражданина этих стран с 26 августа 2008-го. Желающим получить российский паспорт нужно обратиться в диппредставительство России в их стране, а если они находятся в России — то в МВД.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.