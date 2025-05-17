Axios опубликовал аудиозапись показаний Байдена по делу о секретных документах

Аудиозапись разговора Джо Байдена со спецпрокурором Робертом Хёром, занимавшимся расследованием дела о ненадлежащем хранении секретных документов экс-главой Белого дома, раскрывает истинный масштаб когнитивных пробелов бывшего американского лидера. Об этом 17 мая сообщает Axios.

В распоряжении портала оказалась запись от октября 2023-го. В ходе беседы Байден не смог самостоятельно вспомнить дату смерти своего сына Бо и год избрания Дональда Трампа президентом.

«Я не помню <…> И я не должен строить догадки, верно?» — сказал Байден в ответ на вопрос Хёра о том, где тот хранил секретные документы.

В своем отчете Хёр охарактеризовал Байдена как «отзывчивого, благонамеренного, пожилого человека с плохой памятью» и заключил, что «было бы трудно убедить присяжных признать виновным бывшего президента, которому уже далеко за 80, в серьезном преступлении».

Несмотря на очевидные проблемы с памятью, Байден оставался вовлеченным в беседу, часто отклоняясь на посторонние темы — от своего автомобиля Corvette до печатного станка Гутенберга.

«Стенограммы были опубликованы администрацией Байдена более года назад. Аудиозапись лишь подтверждает то, что уже является общедоступным», — заявила пресс-секретарь Байдена Келли Скалли, комментируя аудиозаписи.

Однако аудио демонстрирует то, чего не заметишь в расшифровке: тихий хриплый голос экс-президента, долгие паузы, которые он делает, пытаясь вспомнить имена или даты, а также подсказки его юристов, которые параллельно играют роль «смотрителей за памятью» политика.

Байден в беседе с телеканалом ABC News 9 мая категорично отверг слухи об ослаблении своих когнитивных способностей. Он напомнил, что в течение всего президентского срока на него обрушилось множество проблем, начиная с COVID-19.

13 мая газета The New York Post (NYP) сообщила, что Байден уже на середине своего срока забывал имена помощников, с которыми работал много лет. В тот же день издание Axios сообщало, что помощники экс-президента США Джо Байдена обсуждали возможность использования инвалидного кресла политиком в случае его победы на прошедших в ноябре 2024 года выборах.

82-летний экс-президент Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становилось поводом для обсуждения и беспокойства у граждан. Странное поведение и частые ошибки американского лидера заставляли многих американцев усомниться в его психическом здоровье.